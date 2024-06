Wieczór kawalerski Lewandowskiego przeszedł do historii. Wylądowali nie tam, gdzie chcieli

Wieczór kawalerski "Lewego" przeszedł do historii. Wszystko przez jeden szczegół

Wieczór kawalerski Lewandowskiego był inny niż planowano. Wylądowali nie tam, gdzie chcieli

Do ekipy Roberta Lewandowskiego dołączyli koledzy z kadry. Jednak nie przemyśleli jednego - że mogą być obserwowani przez ciekawskich gapiów i oczywiście fotoreporterów. Zamiast wybrać prywatny transport, wybrali zwykłe linie lotnicze.

Podczas "ucieczki" przed fotoreporteram i cała ekipa kawalerska trafiła nie do ekskluzywnej restauracji, a do... McDonalda .

Robert Lewandowski tak bawił się bez Anny: "Nie mógł poszaleć tak, jakby chciał"

Łącznie impreza kawalerska Roberta Lewandowskiego trwała 3 dni we Francji . Nie brakowało atrakcji, ale też świadomości, że paparazzi nie odpuszczają.

"Byliśmy w olbrzymim aquaparku, pozwiedzaliśmy też Monako, chociaż do Casino de Monte-Carlo nie zaszliśmy. Wojtek wynajął natomiast lożę w słynny klubie Le Baoli w Cannes. Nasze miejsca znajdowały się na środku dyskoteki, więc rzucaliśmy się w oczy. Obok imprezował jakiś książę z Danii czy Norwegii" - pisał piłkarz.

Jak przyznał Sławomir Peszko, gdyby nie sława i rozpoznawalność polskiego piłkarza, to Robert zabawiłby się o wiele lepiej.

"Bawiliśmy się świetnie, ale Robert nie mógł poszaleć tak, jakby chciał. Mieliśmy świadomość, że jesteśmy obserwowani, nawet gdy płynęliśmy jachtem z Cannes do Saint-Tropez. Zdjęcia robiono nam na plaży, na mieście... Brakowało tylko, żeby paparazzi zajrzeli do kibla. Nadrobiliśmy dopiero na weselu, które "Lewy" z Anią zorganizowali w Trębkach Nowych. Co jednak wydarzyło się w Trębkach, pozostanie w Trębkach" - dodał Peszko.