Mało znana przyjaciółka Lewandowskiej. To ona jest jej "prawą ręką"

Anna Lewandowska miała ostatnio bardzo dużo spraw na głowie. Dopiero co otworzył się jej całkowicie nowy biznes w Hiszpanii, kibicowała mężowi, Robertowi Lewandowskiemu w czasie Euro 2024, a także musi opierać się krytyce na temat jej tańca. Na szczęście znalazła wolną chwilę, by spędzić ją z jedną z najważniejszych osób w swoim życiu - najlepszą przyjaciółką , Aleksandrą Dec .

Jest przyjaciółką Anny Lewandowskiej od lat: "Obiecany czas razem"

"Znamy się od ...nastu lat i dogadujemy idealnie, być może dlatego, że obie zdecydowanie nie jesteśmy w typie »słodkich dziewczynek«. Latami wspólnie trenowałyśmy karate w reprezentacji Polski, a dziś razem pracujemy. Tak, jesteśmy dowodem na to, że można łączyć przyjaźń z pracą. Być może dlatego, że Ola rozumie mnie jak nikt inny" - pisała kiedyś Anna o Oli na Instagramie.

Kim jest najbliższa przyjaciółka Anny Lewandowskiej? Poznajcie Aleksandrę Dec

Choć ich kariery sportowe w karate już dawno się zakończyły, to przyjaźń przetrwała i nadal jest dla nich bardzo ważna. Anna jak wiadomo, poznała Roberta Lewandowskiego i założyli rodzinę, a Aleksandra Dec postanowiła się przebranżowić. Została specjalistką od marketingu i miała nawet w Łodzi własną agencję marketingową, w której m.in. planowała i organizowała eventy.

Ola jest osobą, na której Anna zawsze może polegać. Wspiera ją zarówno w codziennych wyzwaniach, jak i w realizacji ambitnych celów. To właśnie Aleksandra aktywnie działa w projekcie Anny "Healty Plan by Ann", do którego ją zaprosiła.