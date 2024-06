Anna Lewandowska od przeprowadzki z Robertem do Hiszpanii znajduje się pod czujnym okiem internautów, którzy śledzą każdy jej ruch w mediach społecznościowych. Sama influencerka stara się zarażać ludzi pasją do sportu. Szczególnie dużą rolę w jej życiu odgrywa obecnie taniec - bachata. Trenerka fitness często zamieszcza filmiki z kursu i dzieli się wrażeniami po zajęciach. W ostatnim czasie stały się one jednak pretekstem do powstania afery. Zarzucono kobiecie, że swoją aktywnością w mediach burzy wizerunek rodziny. Mało tego, w ogniu krytyki znalazł się również sam piłkarz reprezentacji Polski, który zbiera negatywne komentarze. Burzę wokół znanej pary skomentował dobitnie ekspert ds. marketingu i wizerunku Grzegorz Kita.

