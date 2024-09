Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to nadal jedna z popularniejszych par polskiego show-biznesu. Swój romans początkowo ukrywali przed opinią publiczną. Ona miała wówczas przypiętą łatkę "Perfekcyjnej Pani Domu" i była po rozwodzie z ojcem swoich dwóch synów, on z kolei uważany był za kobieciarza, co zresztą potwierdzała jego była już wówczas żona, Doda Rabczewska.

Rocznica ślubu Majdanów inna niż dotychczas

"To już 8 lat po naszym pięknym ślubie, a ja kocham Cię, Małgorzato cały czas tak samo mocno, a nawet bardziej. Jak to mówisz Małgosiu, 'tyle razem przeżyliśmy, a jeszcze tyle przed nami'" - napisał na Instagramie.

Rozenek tłumaczy się z nieobecności w domu na rocznicy. Niespodziewany zwrot akcji

Gdy zrobiło się spore zamieszanie w komentarzach w związku z opuszczeniem przez nią rocznicy, postanowiła szybko się wytłumaczyć. Doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Małgorzata ogłosiła, że zaraz wraca do męża.

"Jutro jeszcze wizyta we flagowym butiku (…) i uciekam do Radzia, bo tak się składa, że dzisiaj obchodzimy rocznicę, pierwszy raz osobno… Więc przełożyliśmy świętowanie na jutro" - zapewniła Rozenek.

Potem okazało się jeszcze, że wyjazd do Paryża wykorzystała też do odwiedzin syna Stanisława, który zaczął studia we Francji. Wspólnie udali się m.in. do Luwru, a wieczorem zabrała go na imprezę.