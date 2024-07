Zarówno celebrytka, jak i były piłkarz aktywnie korzystają ze swoich mediów społecznościowych. Często na ich profilach na Instagramie pojawiają się rodzinne kadry. W ostatnim czasie jednak 46-latka zebrała wiele niepochlebnych opinii na swój temat. Internauci zarzucili kobiecie, że korzystała z medycyny estetycznej i poprawiła sobie twarz. " Może usta powiększyła. Coś jest zrobione, bo wygląda twarz zupełnie jak nie Ona ", " Twarz jakby nie ta sama! To nie kremy tak pomagają, tylko zabiegi medycyny estetycznej ", "Coraz bardziej nie podobna do siebie. Rodzice i dzieci poznają jeszcze Panią?" - brzmiały komentarze pod jednym z wpisów Polki.

Małgorzata Rozenek-Majdan wysłała krótką wiadomość. Tak odpowiedziała na złośliwe uwagi

"Dzień dobry, nigdy tego nie robię (nie piszę do znanych, aczkolwiek obcych mi ludzi), ale hejt, który wylał się pod pani ostatnią rolką, po prostu mnie przygniótł. Jeśli kiedyś pani to przeczyta i będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, to uważam, że jest pani olśniewająca. Nie wiem, czy przemawia przez nas zazdrość, czy inne złe emocje, ale publiczne pisanie tak obrzydliwych komentarzy powinno skutkować co najmniej rozstrojem żołądka, żeby każdy miał czas i okazję zastanowić się nad sobą. Nie wyobrażam sobie, jaki ogrom pracy, samozaparcia i dyscypliny trzeba w sobie znaleźć, żeby tak wyglądać. Genialnie! Szanuję i podziwiam" - mogliśmy przeczytać na Instagramie żony Majdana.