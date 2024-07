Małgorzata Rozenek-Majdan nie wytrzymała. Tak "odpowiedziała" na ataki ze strony hejterów

"Miałam opadającą powiekę. Mam to genetycznie i kobiety w mojej rodzinie też, ale są na to sposoby. Jak widać, już mi nie opada. Wprowadziłam wiele ulepszeń w swoje życie, nie tylko w aspektach wizualnych " - powiedziała.

"Dzień dobry, nigdy tego nie robię (nie piszę do znanych, aczkolwiek obcych mi ludzi), ale hejt, który wylał się pod pani ostatnią rolką, po prostu mnie przygniótł. Jeśli kiedyś pani to przeczyta i będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, to uważam, że jest pani olśniewająca. Nie wiem, czy przemawia przez nas zazdrość, czy inne złe emocje, ale publiczne pisanie tak obrzydliwych komentarzy powinno skutkować co najmniej rozstrojem żołądka, żeby każdy miał czas i okazję zastanowić się nad sobą. Nie wyobrażam sobie, jaki ogrom pracy, samozaparcia i dyscypliny trzeba w sobie znaleźć, żeby tak wyglądać. Genialnie! Szanuję i podziwiam" - brzmiała wiadomość.