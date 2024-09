Kobieta pochodzi ze znanej i wpływowej na Mazurach rodziny Ferensteinów. Do ich słynnej stadniny koni w Gałkowie co roku zjeżdżają liczni celebryci.

Karolina Ferenstein-Kraśko przekazała niespodziewaną nowinę

Żona Kraśki dawno nie była tak szczęśliwa

Wpis Karoliny Ferenstein-Kraśko wywołał niemałe poruszenie. Zareagowały nawet Rusin i Woźniak-Starak

"Pasja i wytrwałość! Gratuluję z całego serca", "Pięknie, pięknie, gratulacje, Pani i koń tak wspaniałe się dogadaliście i skoki były dobre i spokojnie przejechaliście przeszkody i to super, jest medal. Jeszcze raz moje gratulacje", "To był weekend Waszej rodziny" - pisali jej fani z całej Polski.

Wymowny wpis żony prezentera "Faktów" TVN. "Każdy dzień to nowa szansa, by zacząć od nowa"

Widać, że sukces na mistrzostwach dodał Karolinie wiatru w żagle. W kolejnej bowiem publikacji na Instagramie zamieściła dość tajemniczy opis, w którym przekazała, że zawsze jest dobry czas na to, by zacząć "życie od nowa".

"Każdy dzień to nowa szansa, by zacząć od nowa, by odkryć siebie na nowo, by znaleźć swoją ścieżkę. Najlepszy moment, żeby zacząć żyć tak, jak naprawdę tego pragniesz" - podsumowała wymownie Karolina Ferenstein-Kraśko.