Wojciech Szczęsny kilka miesięcy temu nieźle namieszał, wywołując swymi decyzjami niemałe poruszenie. Najpierw piłkarz oficjalnie potwierdził, że przechodzi na "sportową emeryturę", by chwilę później ogłosić podpisanie kontraktu z FC Barceloną.

"Jestem dumny, że mogę być częścią tej niesamowitej rodziny. Barcelona ma ogromną bazę fanów. Widzę ich pasję. Jestem gotowy. Podejdę do tego z dużą energią. Z niecierpliwością czekam na cele w tym sezonie" - wyznał w rozmowie z klubową telewizją Barca One.

Szczęsny jeszcze nie zagrał w Barcelonie, a tu takie doniesienia ws. Mariny

Od tamtej pory kibice jednak wciąż nie doczekali się jeszcze debiutu Wojtka w barwach "Dumy Katalonii". Równie niecierpliwie czeka zapewne na to także jego żona Marina. Ta jakiś czas temu pojawiła się na meczu Barcelony, pozując do zdjęć u boku Anny Lewandowskiej.

Choć jej mąż nie grał w tym meczu, Marina miała swoje powody do radości. Została bowiem zauważona przez hiszpańskie media, które jednogłośnie twierdziły, że skradła show.

Marina Szczęsna nadała w nocy komunikat z Barcelony. Dostawała o to mnóstwo pytań

Żona Wojtka po pojawieniu się na świecie małej Noeli ma dwa razy więcej pracy, a przeprowadzka do Barcelony z pewnością nie ułatwiła sprawy. Pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim zaaklimatyzują się w pełni.

Z tego powodu Szczęsna ma bardzo mało czasu, by odzywać się do swoich fanów na Instagramie, gdzie ma ich prawie milion. Ci ostatnimi czasy zasypali ją pytaniami. Chodziło o jej niedawne zakupy, którymi zdążyła się pochwalić.

Marina chwaliła się m.in. poduszką za 259 złotych i kocykiem za 419 złotych z należącej do Joanny Przetakiewicz La Manii. Większą uwagę internautów zwróciły jednak pewne urządzania, które wykorzystuje do wieczornej pielęgnacji.

W nocy, gdy rodzina już smacznie spała, Marina znalazła w końcu chwilę, by zaspokoić ciekawość wszystkich obserwatorów. Pytań było już za wiele.

"Zasypaliście mnie pytaniami na temat urządzeń, które pokazałam. Nie są to nadzwyczajne wynalazki. Jedno z urządzeń kupiłam dziesięć lat temu (...), drugie to wibrujący masażer z podczerwienią. Ma trzy kolory światła, a każde działa w innym zakresie. Ja używam głównie czerwonego. (...) Robię to od niedawna, więc nie powiem wam, czy efekty są super. Stosuję jeszcze maskę na koniec, więc odgruzowuję się po ciąży" - poinformowała w nocnym komunikacie Marina.