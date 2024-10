W 2022 roku Anna i Robert Lewandowski przenieśli się z Niemiec do Hiszpanii, gdzie piłkarz rozpoczął nowy etap swojej kariery. Długo nie było wiadomo, gdzie małżonkowie uwili sobie gniazdko. W końcu jednak katalońskie media odkryły karty.

Tak mieszkają Lewandowscy w Barcelonie

W 2022 r. Lewandowscy przenieśli się z Niemiec do Hiszpanii. Zamieszkali w małym, nadmorskim Castelldefels , oddalonym od centrum Barcelony o 20 minut drogi.

Rezydencja Lewandowskich położona jest tuż obok plaży, ma trzy piętra i łączną powierzchnię blisko 750 m2. Tabloidy wyliczył, że taka nieruchomość to koszt ponad 4 mln euro. Okazało się jednak, że Robert i Anna nie kupili tego domu, a wynajęli od od byłego piłkarza Barcelony - Marca Batry. Swój dom ponoć dopiero zaczęli budować i to niedaleko Castelldefels.

Szczęśni dołączyli do Lewandowskich w Katalonii

Niedawno do Barcelony sprowadzili się także Wojciech i Marina Szczęśni. Ci także nie zamieszkali w samym mieście. Jak donosiły media, mieli wybrać ponoć miejscowość Gava, która leży zaledwie cztery minuty od Castelldefels. Oznaczałoby to, że w ten sposób zostali z Lewandowskimi niemal sąsiadami.

Lewandowska zaskoczyła ws. małżeństwa Szczęsnych. Przyznała się wszystkim

Trenerka wyjawiła m.in., w jaki sposób dowiedzieli się z Robertem, że Wojciech Szczęsny dołączy do FC Barcelona .

"Zadzwonił do nas. Zadzwonił do nas, no i oczywiście też klub podpytywał Roberta" - zdradziła.