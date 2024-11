Dramatyczna relacja Mariny prosto z Barcelony. "Nie puściłam Liamka do szkoły"

Ogromne powodzie, które od kilku dni nawiedzają Hiszpanie, dają się we znaki także mieszkańcom Barcelony i okolic. Żona Wojtka Szczęsnego, Marina z przerażeniem relacjonowała na swoim Instagramie to, jak woda wdziera się na ulice. "Nie puściłam Liamka do szkoły, dostaliśmy alerty" - pisze poruszona celebrytka.