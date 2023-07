Lewandowski dał się ponieść na "drugim weselu". Wziął mikrofon i się zaczęło

Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się wziąć drugi ślub we Włoszech . Dziesięć lat temu para stanęła przed ołtarzem i teraz postanowili ponownie to uczcić. "Znów to zrobiliśmy" - poinformowali zakochani swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując dodatkowo pamiątkowe fotografie z ceremonii. Jak na "młodą parę" przystało, tego dnia postawili na wyjątkowe stylizacje. Zawodnik ubrał kremowy garnitur, natomiast trenerka fitness miała ma na sobie białą, długą sukienkę z odsłoniętymi plecami.