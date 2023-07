A jednak stało się. Jak informuje hiszpańska prasa, to koniec transferowej sagi. FC Barcelona doprowadziła do finalizacji operacji ze sprowadzeniem do siebie Vitora Roque, który ma być początkowo zastępcą, a z biegiem czasu następcą, Roberta Lewandowskiego w ataku drużyny z Katalonii. Nie obyło się jednak bez problemów i zwrotów akcji. Jak ujawnia Sport, doszło też do pierwszej rozmowy telefonicznej między 18-latkiem a Xavim Hernandezem.