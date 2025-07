Dramat znanego piłkarza. Zmarł jego 16-letni syn. Nastolatek ciężko chorował

Julio Sergio to były bramkarz AS Romy. W ostatnim czasie przede wszystkim był skupiony na zdrowiu swojego syna. 16-letni Enzo ciężko chorował. Po czterech latach walki z nowotworem mózgu zmarł. Wcześniej jego ojciec spędzał z nim możliwie dużo czasu i nie kontynuował rozpoczętej niedawno trenerskiej kariery. Kondolencje po śmierci chłopca złożyły kluby AS Roma i Santos.