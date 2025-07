Wraz z rodakiem na placu gry pojawił się także Wojciech Szczęsny , bo od pierwszej minuty między słupkami stanął inny nowy nabytek - Joan Garcia . Polski bramkarz nie został wysoko oceniony za swój występ przez hiszpańskie media, ponieważ - jak zaznaczyli tamtejsi dziennikarze - nie miał de facto okazji, by się wykazać, rozgrywając bardzo spokojne 45 minut.

Co innego Joan Garcia. Hiszpan doczekał się pochwał za to, że już po czterech minutach zanotował pierwszą skuteczną interwencję i dobrze grał nogami, a w dodatku nawet gdy już skapitulował tuż przed przerwą, to chwilę wcześniej błysnął genialną obroną.