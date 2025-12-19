Flick odmówił Barcelonie. Twarde weto. Niemiec zdecydowany ws. przyszłości

Po zatrudnieniu Hansiego Flicka w stolicy Katalonii obiecywano sobie dużo. Trener znany był przede wszystkim ze swojej pracy w Bayernie Monachium, który za jego czasów zachwycał grą i kolejnymi zdobywanymi trofeami. Przede wszystkim zwycięstwem w Lidze Mistrzów. I choć fani Barcelony wierzyli, że Flick wyprowadzi ich zespół z kryzysu, zapewne nie przewidywali, że stanie się to tak szybko i w tak spektakularny sposób.

W ubiegłym sezonie Duma Katalonii na krajowym podwórku zdobyła wszystkie tytuły. Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla oraz mistrzostwo Hiszpanii. Do pełni szczęścia zabrakło triumfu w Champions League. W elitarnych rozgrywkach Barcelona odpadła w półfinale po kapitalnym dwumeczu z Interem Mediolan. A jak wiadomo, apetyty rosną w miarę jedzenia. I jak na razie te apetyty udaje się zaspokajać.

Flick nie chce rozmawiać o przyszłości. Jednoznaczna deklaracja trenera

Mimo że Barcelona w trwających rozgrywkach nie uniknęła kilku wpadek i przede wszystkim w defensywie jest wiele do poprawy, Blaugrana przewodzi w La Liga, wciąż ma szansę na czołową ósemkę w fazie ligowej Ligi Mistrzów i awansowała do kolejnej fazy Pucharu Króla. To solidne powody do tego, aby włodarze Dumy Katalonii już teraz myśleli o przekonaniu Flicka do długoletniej współpracy. Okazuje się, że do spotkania władz klubu i trenera miało już dojść.

Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów w zeszłym tygodniu Flick spotkał się z Joanem Laportą i Deco w hotelu Majestic. "Mundo Deportivo" zdradza, co miało być tematem rozmów na szczycie. Działacze mieli zaproponować niemieckiemu szkoleniowcowi przedłużenie kontraktu o kolejny rok. Obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Nowy kontrakt miałby być więc ważny do czerwca 2028 roku.

Jednak zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, Flick postawił na razie weto. Niemiec nie chce już teraz decydować o swojej przyszłości, choć ma być zadowolony z pracy w Barcelonie. Na ten moment woli skupić się na aktualnej pracy i ewentualne rozmowy dotyczące przyszłości przenieść na zakończenie trwających rozgrywek. Dziennikarze podkreślają ponadto, że Flick może poczekać na wynik przyszłorocznych wyborów w Barcelonie i na to, czy Laporta wciąż będzie prezesem klubu.

