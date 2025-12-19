W Rijadzie wybiła północ, Polak pożegnał się z nadziejami. Nie będzie historycznego tytułu

Ostatniego lata we Włoszech głośno było o Piotrze Zielińskim. Jego sytuacja w Interze Mediolan delikatnie mówiąc nie była najlepsza. Reprezentant Polski późno rozpoczął okres przygotowawczy, za co odpowiedzialne były problemy zdrowotne. W mediach przez długi czas dominowała narracja, która jasno wskazywała na realia, z jakimi Polak musi się mierzyć w Mediolanie.

Zielińskiego wprost określano jako zawodnika, który nie pasuje do filozofii trenera Interu Christiana Chivu. Zdaniem niektórych władze Interu najchętniej pozbyłyby się Polaka, lecz na przeszkodzie stało wysokie wynagrodzenie, które w połączeniu z 31-latami na karku miało odstraszać potencjalnych pracodawców.

W pewnym momencie wszystko się odmieniło, a Zieliński coraz częściej pojawiał się w składzie Interu. Polak odpłacił Chivu za zaufanie m.in. widowiskową bramką w Serie A przeciwko Hellasowi Verona oraz trafieniem w Lidze Mistrzów w starciu z Atletico Madryt.

"Polski" mecz w Rijadzie. Do przerwy wymiana ciosów

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia najlepsze włoskie kluby wyruszyły do Arabii Saudyjskiej, by walczyć o Superpuchar Włoch. Pierwszym finalistą jest SSC Napoli, które pokonało AC Milan. W drugim półfinale mieliśmy do czynienia z "polskim" starciem - Inter mierzył się z Bologną.

Pierwsze dobre wieści kibice otrzymali jeszcze długo przed meczem. Zieliński znalazł się w wyjściowym składzie na ten mecz. Dość nieoczekiwanie, na ławce wicemistrza Włoch znalazł się inny polski zawodnik. Po raz pierwszy do kadry Interu włączony został Iwo Kaczmarski. 21-latek ma za sobą grę w Koronie Kielce, Rakowie Częstochowa oraz Miedzi Legnica, a ostatnio występował w trzecioligowych rezerwach Interu.

Poza składem Bologni cały czas znajduje się Łukasz Skorupski. "Jedynka" w bramce reprezentacji Polski ostatnio miała problemy zdrowotne, a aktualnie trenuje indywidualnie. Skorupski poleciał z zespołem do Rijadu, lecz jego powrót do gry jest przewidywany dopiero po świętach.

Inter rozpoczął mecz w sposób wręcz wymarzony. W 2. minucie świetny przechwyt w środku pola zanotował Alessandro Bastoni. Środkowy defensor brawurowo minął kilku przeciwników i dośrodkował w stronę Marcusa Thurama. Reprezentant Francji potężnym uderzeniem z powietrza pokonał zmiennika Skorupskiego Federico Ravaglię.

Z dobrej strony od początku spotkania pokazywał się Zieliński. Reprezentant Polski napędzał ataki swojego zespołu, kilkukrotnie popisując się umiejętnościami technicznymi. 31-latek po raz kolejny pokazywał Chivu, że stawianie na niego jest w tym momencie jedną z najlepszych opcji.

Bologna po stracie gola zdołała się podnieść. Bardzo groźnie pod bramką Interu było w 22. minucie. Po ładnej akcji futbolówka trafiła pod nogi Federico Bernardeschiego. Włoch huknął potężnie, a z najwyższym trudem interweniował Josep Martinez. Formalny gospodarz tego spotkania dopiął swego w 35. minucie. Po zagraniu ręką we własnym polu karnym Yanna Bissecka sędzia podyktował rzut karny. Z jedenastu metrów pewnym uderzeniem popisał się Riccardo Orsolini.

Zieliński już zbierał się do rzutu karnego. Nagle sędzia wszystko przerwał

Pod koniec pierwszej połowy serca polskich kibiców mogły lekko zadrżeć. Po starciu z Santiago Castro na murawę upadł Zieliński. Powtórki pokazały, że Polak został kopnięty przez przeciwnika w okolicę łydki. Pomoc medyczna na szczęście nie była potrzebna i Zieliński szybko wrócił do gry. Polaka nie zabrakło również na murawie od początku drugiej części.

Po niezłym początku mecz z czasem się wyrównał. Podobnie wyglądało to po przerwie, gdy obie drużyny stwarzały sobie dogodne sytuacje. Bliżej kolejnego trafienia był Inter, lecz Bologna również nie próżnowała, wyczekując na moment słabości defensywy przeciwnika.

Przełom mógł nastąpić w 57. minucie. W polu karnym padł Thuram, a prowadzący ten mecz Daniele Chiffi nie miał najmniejszych wątpliwości wskazując na jedenasty metr. Do rzutu karnego podchodził już Zieliński, lecz arbiter po skorzystaniu z wideoweryfikacji anulował swoją wcześniejszą decyzję. Polak musiał obejść się smakiem.

W 83. minucie Zieliński otrzymał piłkę przed polem karnym. Polak dostał dużo miejsca i zdecydował się na uderzenie, jednak strzelił wprost w golkipera przeciwnej drużyny. Była to jedna z wielu dogodnych okazji, których Inter nie był w stanie wykorzystać. Bologna na początku doliczonego czasu gry mogła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Świetnie przy strzale Giovanniego Fabbiana interweniował Martinez. Ostatecznie potrzebna była seria "jedenastek". Zieliński nie doczekał do tego momentu, bo w 86. minucie zastąpił go Petar Sucić.

W serii rzutów karnych emocji nie brakowało. W pierwszej serii obie drużyny były bezbłędne. Kolejne cztery próby przyniosły jednak wprost kuriozalny rozwój sytuacji - żadna z pięciu kolejnych prób nie zakończyła się golem. Kapkę skuteczniejsza okazała się Bologna i to koledzy Skorupskiego w poniedziałek zagrają w finale z Napoli. Zieliński tym samym stracił kolejną szansę na wywalczenie premierowego trofeum z Interem.

Statystyki meczu Bologna 1 - 1 Inter Mediolan Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 8 14 Strzały celne 4 6 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 1 5 Ataki 50 77

Czerwone kartki w 6. kolejce Ligi Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Zieliński ucierpiał po jednym ze starć z rywalem Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images Getty Images

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP