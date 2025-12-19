Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bank rozbity. Ogłosili transfer roku. Media: To najdroższy piłkarz Ekstraklasy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Nowym graczem Widzewa Łódź został Osman Bukari, 27-letni napastnik reprezentacji Ghany. Piłkarz występujący do tej pory w amerykańskiej MLS podpisał z polskim klubem kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Wedle nieoficjalnych doniesień za zawodnika zapłacono ok. 5 mln euro. Jeśli te informacje się potwierdzą, mamy do czynienia z najdroższym piłkarzem w dziejach rodzimej Ekstraklasy.

Piłkarz w zielonym stroju z logo YETI kontroluje piłkę podczas meczu, skupiony na grze, w tle rozmyte trybuny.
Osman Bukari Omar VegaAFP

- Dzięki wsparciu Roberta Dobrzyckiego (właściciel Widzewa - przyp. red.) możemy sięgać po zawodników spoza dotychczasowego zasięgu polskich klubów - oznajmił Dariusz Adamczuk, pełnomocnik zarządu łódzkiego klubu ds. sportu, cytowany przez oficjalny serwis internetowy RTS.

Osman Bukari jest nominalnym napastnikiem. Ma 27 lat. W reprezentacji Ghany rozegrał do tej pory 19 spotkań i zdobył trzy bramki.

Transferowy rekord Ekstraklasy. Bukari opuszcza amerykańską MLS. "Jestem szczęśliwy, że mogę być w Łodzi"

W ostatnim czasie Bukari reprezentował barwy Austin FC, występującego w Major League Soccer. "Otrzymujemy rekordową kwotę transferu od klubu polskiej Ekstraklasy" - czytamy na stronie przedstawiciela amerykańskiej ligi.

Pięć milionów euro to nie koniec. Szefowie Austin FC zapewnili sobie 20 proc. od kwoty kolejnego transferu zawodnika.

    - Chciałem wrócić do Europy i kontynuować tu swoją karierę. Do transferu przekonała mnie rozmowa o tym, czego Widzew szuka i jakiego zawodnika chce pozyskać. Jestem szczęśliwy, że mogę być w Łodzi - oznajmił nowo pozyskany piłkarz w rozmowie z klubowymi mediami.

    Na Starym Kontynencie reprezentował już barwy Anderlechtu Bruksela (U-21), AS Trenczyn, KAA Gent, FC Nantes i Crvenej Zvezdy Belgrad.

    W ostatnim sezonie MLS afrykański snajper (posiada również paszport serbski) zaliczył 39 występów, strzelił pięć goli i dołożył do tego sześć asyst.

    Po rundzie jesiennej Widzew zajmuje w tabeli Ekstraklasy miejsce tuż nad strefą spadkową. Wygląda na to, że wiosną czeka go batalia o zachowanie miejsca w krajowej elicie.

    Do tej pory najdroższym piłkarzem w historii Ekstraklasy pozostawał Mileta Rajović, którego latem Legia sprowadziła z angielskiego Watfordu za 3 mln euro.

      Roman Kołtoń: Ja nazywam naszą ekstraklasę "crazy". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Piłkarz w zielono-czarnym stroju kontroluje piłkę na boisku podczas meczu, w tle sędzia w różowej koszulce oraz zarys kibiców i elementów stadionu.
      Osman BukariDerek CainAFP
      Piłkarz w zielonej koszulce z logo klubu Austin FC oraz sponsorów przeciera oczy w geście zmęczenia lub rozczarowania na tle bramki piłkarskiej.
      Osman BukariOmar VegaAFP
      Czarnoskóry piłkarz w biało-zielonym stroju prowadzi piłkę na boisku podczas meczu, w tle widać ławkę rezerwowych i innych członków drużyny.
      Osman BukariSOOBUM IMAFP

