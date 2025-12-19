Przewrót w tabeli PlusLigi. Rewelacja sezonu rozbita, jest nowy lider

Przed laty mecze PGE GiEK Skry Bełchatów w Warszawie ściągały na trybuny mnóstwo fanów. Wówczas jednak przychodzili w dużej mierze oglądać hegemonów z Bełchatowa, którzy byli faworytami spotkań z ówczesną drużyną AZS Politechniki.

W ostatnich latach to drużyna z Warszawy, pod nową nazwą PGE Projekt, notuje jednak znacznie lepsze wyniki od Skry. Tym większym zaskoczeniem był fakt, że bełchatowianie przyjechali do stolicy sklasyfikowani w tabeli wyżej od rywali, bo na trzecim miejscu.

Siatkówka. Bełchatowianie zaskakują, ale w Warszawie PGE GiEK Skra miała problem

PGE GiEK Skra jest rewelacją obecnego sezonu PlusLigi, ale w ostatnich spotkaniach nawet ona nie zdobywa tylu punktów, co warszawianie. Po słabszym okresie PGE Projekt wrócił bowiem na odpowiednie tory i wygrał sześć ligowych meczów z rzędu, dodając do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów. I w pierwszym secie piątkowego meczu zdominowali rywali z Bełchatowa.

Na początku przewaga gospodarzy wynosiła tylko dwa, trzy punkty. W połowie seta gospodarze na dobre jednak "odpalili". Błyszczał Jan Firlej, który najpierw popisał się pojedynczym blokiem, a potem asem serwisowym. Warszawianie prowadzili już 14:7.

Zagrywka była zresztą wielkim atutem PGE Projektu. W ofensywie bardzo dobrze spisywał się Bartosz Bednorz, a rywale byli bezradni. Siatkarski nokaut 25:14 przypieczętował punkt zdobyty serwisem przez Karola Kłosa.

Kapitalny początek, a potem zwrot. Rewelacja sezonu postawiła się PGE Projektowi Warszawa

Mistrz świata z 2018 r. wskoczył do szóstki warszawskiej drużyny za chorego Jurija Semeniuka. To jednak PGE GiEK Skra mocniej odczuła brak ważnego siatkarza. Nie w pełni sił był Francuz Antoine Pothron, którego na przyjęciu w podstawowym składzie zastąpił Zouheir El Graoui.

Bełchatowianie w drugim secie w końcu poukładali swoją grę, a blok Daniela Chitigoia dał im prowadzenie 9:7. Tyle że po chwili gospodarze zrewanżowali mu się blokami i PGE Projekt prowadził 11:10.

Po kilkunastu wyrównanych minutach na dwa punkty odskoczyła Skra. Wygrywała 21:19 po bloku Grzegorza Łomacza przy ataku Bednorza. W końcówce jednak najpierw pomylił się Chitigoi, a potem Jakub Kochanowski zaskoczył zagrywką Pothrona, który pojawił się na boisku do poprawy przyjęcia.

Obie drużyny marnowały piłki setowe, ale w końcu linę na swoją stronę przeciągnęli gospodarze. Bełchatowianie pogubili się po niezbyt dokładnym przyjęciu, a kontratak z zimną krwią wykończył Kochanowski - PGE Projekt zwyciężył 31:29.

Skra wydarła seta, ale to za mało. Zmiana lidera w PlusLidze

Na trzecią partię trener gości Krzysztof Stelmach szukał dokładniejszego przyjęcia. I zdecydował się mimo wszystko postawić na dłużej na Pothrona, który zastąpił Chitigoia. Efekt był, bo PGE GiEK Skra zaczęła od dwupunktowej przewagi.

Seria punktów gospodarzy doprowadziła jednak do remisu. W ofensywie trwał pojedynek Bednorza z Arkadiuszem Żakietą, atakującym Skry. Bełchatowianie objęli prowadzenie 17:15 i tym razem to oni zdominowali końcówkę. Przede wszystkim dzięki zagrywkom - najpierw Lemańskiego, potem Pothrona - wygrali 25:20.

W czwartym secie coraz mocniej na pierwszy plan wśród gospodarzy wysuwał się atakujący Linus Weber. Po jego asie serwisowym PGE Projekt prowadził 8:4. Po chwili różnica wzrosła do pięciu punktów, ale goście po kilku minutach zaczęli ją zmniejszać.

I warszawianie prowadzili już tylko 13:12. Zdołali się jednak wybronić. Ich trener Tommi Tiilikainen ekspresyjnie świętował ataki Kłosa i Webera w kontrach, a cała drużyna mogła cieszyć się z wygranej 25:18 i trzech punktów do ligowej tabeli. Nagrodę dla MVP otrzymał Firlej.

Wygrana sprawia, że co najmniej do sobotniego popołudnia liderem PlusLigi zostaje PGE Projekt. Skok warszawian z piątego na pierwsze miejsce spycha z podium Skrę.

Pojedynek przy siatce, atakuje Michał Szalacha, w bloku Jakub Kochanowski Piotr Nowak PAP

Tommi Tiilikainen, trener PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP

Kadr z meczu PGE Projekt - PGE GiEK Skra, Karol Kłos kontra Bartłomiej Lemański Piotr Nowak PAP