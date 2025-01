Wielka tragedia w Brazylii. Obronił rzut karny i umarł

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 6 stycznia. Edson Lopes Gama uczestniczył w treningu swojej drużyny amatorskiej w stanie Amazonas, czyli największym stanie w Brazylii. Pełnił funkcję bramkarza. W jego trakcie 16-latkowi przyszło bronić rzut karny. Lopes obronił silny strzał klatką piersiową i upadł na ziemię. Niestety, to uderzenie okazało się dla niego śmiertelne w skutkach.

Dramat w Brazylii. 16-latek zmarł po silnym strzale w klatkę piersiową

Edson otrzymał bardzo silne uderzenie między mostkiem a przeponą. Nastolatek został zabrany do szpitala w Maues. Trasa wiejskimi trwała aż 11 godzin, co niestety nie pomogło, podobnie jak brak podstawowego sprzętu w pobliżu, jak defibrylator. Lekarze próbowali ratować chłopca, ale ten niestety zmarł. Całą sytuację z treningu można obejrzeć poniżej.

"Dzisiaj poruszyłeś wszystkich w Brazylii. Byłeś oddanym zawodnikiem i chłopakiem, który nigdy nie był smutny, zawsze był szczęśliwy. Bracie, przykro nam, że odchodzisz, ale udajesz się robić to, co kochasz najbardziej, czyli grać w piłkę nożną" - cyt. za triubunaonline.com.br.

Lekarz przeanalizował przypadek Edsona Lopesa Gamy. Doszło do "comonito cordis"

- Stan kardiologiczny, który przydarzył się Edsonowi, nazywa się commotio cordis (tzw. wstrząśnienie serca, to określenie tępego, niepenetrującego urazu klatki piersiowej, który, nie uszkadzając struktury serca, doprowadza do zaburzenia jego pracy w postaci migotania komór -red.). Po uderzeniu w klatkę piersiową doszło do niestabilności pracy serca, którą można przywrócić jedynie poprzez defibrylację. Może się to zdarzyć niezależnie od wieku, w zależności od uprawianego sportu i ryzyka doznania urazu okolicy klatki piersiowej - powiedziała specjalistka.