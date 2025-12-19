Nie było litości. Tenisista zawieszony na 12 lat. Już wszyscy wiedzą, co zrobił

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) ogłosiła ostateczny werdykt w piątek. Pang Renlong został ukarany 12-letnim zawieszeniem. Dodatkowo nałożono na niego grzywnę w wysokości 110 tys. dolarów (70 tys. zawieszono).

Zarzucono mu ustawienie lub próbę ustawienia 22 spotkań. Dokonał tego w okresie od maja do września 2024 roku. Przyznał się do winy.

Drakońska kara ITIA. Chiński tenisista odstawiony na boczny tor. Na całe 12 lat

Pang nie jest znany szerszej publiczności. Ma w tej chwili 25 lat. Prawdopodobnie to koniec jego przygody z zawodowym kortem.

Oszukiwał w turniejach rangi ITF World Tennis Tour M15, M25 i ATP Challenger 50. Nie ustawiał meczów wyłącznie ze swoim udziałem. Udowodniono mu 17 zachowań korupcyjnych wobec innych zawodników.

W listopadzie zeszłego roku Renlong zajmował 1316. miejsce w rankingu ATP, najwyższe w karierze. W trakcie dochodzenia nie walczył o łagodny wymiar kary. Nie zamierza się też odwoływać. Zrezygnował z prawa do przesłuchania przed niezależnym Rzecznikiem ds. Przesłuchań Antykorupcyjnych (AHO).

"Czas trwania tymczasowego zawieszenia zostanie zaliczony na poczet okresu dyskwalifikacji zawodnika. Zawieszenie Panga trwające od 7 listopada 2024 r. wygaśnie 6 listopada 2036 r., z zastrzeżeniem uiszczenia zaległych kar pieniężnych" - czytamy na stronie ITIA.

