Nadeszło potwierdzenie ws. Wardęgi, a to nie koniec. "Przedsmak"

W ostatnich tygodniach przed galą XTB KSW 113, do karty walk dodanych zostało kilka pojedynków, które wywołały niemałe emocje. Po freak fightowym zestawieniu Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek, KSW ogłosiło wielkie powrót Marcina Różalskiego. A to wciąż nie był koniec.

Zaledwie kilkadziesiąt godzin przed grudniowym wydarzeniem pojawiły się informacje, że KSW doszło do porozumienia z Sylwester Wardęgą, który rzekomo miał pomóc w promocji nadchodzącej gali. Szybko został o to zapytany Wojsław Rysiewski, który nie miał zamiaru owijać w bawełnę i nie tylko potwierdził tę współpracę, ale także opisał, na czym ona ma polegać.

Dyrektor KSW potwierdził. Sylwester Wardęga współpracuje z federacją. Od zaraz

- Będzie promował naszą galę i ją oglądał oraz streamował w trakcie. To jest trójstronna współpraca - KSW, Canal+, Sylwester Wardęga. Adam Soldaev apelował o takie współrace. Postanowiliśmy posłuchać rad Adama. Przypominam, że ekipa "Bandury" robiła coś podobnego przy okazji XTB KSW EPIC i walki Mameda z Tomkiem Adamkiem, także promujemy nasze wydarzenia z grubej rury - wyjaśnił dyrektor sportowy KSW w rozmowie z "In The Cage".

Na reakcję Sylwestra Wardęgi i niejako potwierdzenie słów Rysiewskiego, nie trzeba było długo czekać. Zaledwie kilka godzin po opbulikowaniu rozmowy, "Druid" rozpoczął transmisję na żywo na platformie "YouTube", gdzie oglądał ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 113.

Transmisja wystarczyła, aby zebrać kilkanaście tysięcy widzów zaciekawionych tym, co Wardęga ma do powiedzenia, co z pewnością będzie miało wpływ na oglądalność samej gali.

- Jakbyśmy się wcześniej dogadali, to jakiś odcinek by powstał... Ja głównie sprzedawałem odcinkami (reflinki - przyp. red.) - live'ami oczywiście też. Kluczowy dzień jest dziś i jutro. Najbardziej jutro. Zawsze w dzień gali szło tak 90-95% PPV - wyznał podczas transmisji, dzieląc się doświadczeniami jeszcze z czasów współpracy z FAME.

Uważam, że ta gala to tylko przedsmak naszej współpracy. Jeżeli oni będą zainteresowani dalszymi działaniami, no to ja mam fajny plan. Co by o mnie nie gadać, to jeżeli mam jakiś cel do zrealizowania, to się potrafię spiąć. A mam pewien cel.

Gala XTB KSW 113 już jutro o godzinie 19:00. W walce wieczoru, o pas mistrzowski wagi półśredniej zmierzą się Adrian Bartosiński i Muslim Tulszajew. Wcześniej w klatce pojawią się m.in. Artur Szpilka, Piotr Lisek, czy Marcin Różalski. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

