Pogrom w Pucharze Świata, fala dyskwalifikacji. Polski skoczek w centrum akcji

Tradycyjnie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia karuzela Pucharu Świata zatrzymuje się w Engelbergu. To właśnie w Szwajcarii odbywa się ostatni test przed prestiżowym Turniejem Czterech Skoczni. Najlepsi po raz kolejny mogą prężyć muskuły, a dla tych gorzej spisujących się jest to ostatnia szansa, by poszukać przełomu.

Dla polskiej kadry zdecydowanie bliższy jest drugi ze scenariuszy. W zasadzie poza Kacprem Tomasiakiem dyspozycja naszych skoczków pozostawia dużo do życzenia. 18-latek w tym sezonie był już m.in. piąty w Wiśle, a aktualnie jest najwyżej notowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Niecodzienna sytuacja podczas kwalifikacji w Engelbergu. Fala dyskwalifikacji. Polak mógł na tym zyskać

W sobotnim konkursie w Engelbergu udział weźmie pięciu Polaków. Oprócz Tomasiaka będą to Piotr Żyła (123,5 metra - 27. miejsce), Dawid Kubacki (122,5 metra - 37. miejsce), Kamil Stoch (119,5 metra - 38. miejsce) orazMaciej Kot (116,5 metra - 42. miejsce). Największym pechowcem okazał się Paweł Wąsek. Jego skok na odległość 112,5 metra dał 51. miejsce, czyli pierwszą z lokat pozbawionych udziału w sobotnich zawodach.

W trakcie piątkowych kwalifikacji oglądaliśmy niecodzienne obrazki. Już w trakcie prób kolejnych zawodników pojawiały się informację o dyskwalifikacji kolejnych zawodników. Finalnie licznik zatrzymał się aż na pięciu zdyskwalifikowanych skoczkach, co jest liczbą niespotykaną w zawodach Pucharu Świata.

Wśród pechowców znaleźli się min. dwaj reprezentanci Rumunii Mihnea Alexandru Spulber oraz Daniel Andrei Cacina. W ich przypadku chodziło o jedno z najbardziej standardowych przewinień - nieregulaminowy rozmiar kombinezonu. Zdecydowanie bardziej enigmatycznie brzmiał komunikat dotyczący Yixina Lyu. Chińczyk został zdyskwalifikowany z powodu "manipulacji przy stroju". Cała trójka oddała jednak na tyle słabe próby, że i tak nie mieli szans na awans do konkursu głównego.

Zgoła odmiennie wyglądało to w przypadku dwóch kolejnych ofiar kontrolerów. Ilja Miziernych oddał znakomity skok na odległość 130 metrów. Kazachowi nie będzie jednak dane wystartować w sobotnim konkursie - kilka minut po swojej próbie został zdyskwalifikowany za nieprawidłową długość wiązań. Porównywalnie dobrą próbę oddał Antti Aalto. Fin zawinił nieprzepisowym rozmiarem kombinezonu i również został wykluczony z rywalizacji.

Kontrolerzy w piątkowe popołudnie w Engelbergu mieli "żniwa". Obserwując to, co się działo, łatwo dojść do wniosku, że naprawdę niewiele zabrakło Wąskowi, by bocznymi drzwiami wywalczyć awans do sobotnich zawodów. Finalnie potrzebny był jeszcze jeden pechowiec z negatywnym wynikiem kontroli.

Sobotni konkurs Pucharu Świata w Engelbergu odbędzie się w sobotę 20 grudnia o 16:00. Godzinę wcześniej rozegrana zostanie seria próbna. Relację z tego konkursu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Paweł Wąsek Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP