Dramat małego klubu. Ich boisko zalała lawa

Znajdujący się na Wyspach Kanaryjskich klub Deportivo Argual stał się ofiarą aktywności lokalnego wulkanu. Jak ujawniła hiszpańska "Marca", klub stracił właśnie swoje boisko w wyniku zalania go przez lawę wulkaniczną.

Hiszpania. Wulkan uderzył nocą

Jak pisze "Marca", lawa zaczęła pochłaniać boisko pod osłoną nocy. Już wcześniej jednak się na to zanosiło. Gdy lokalni działacze zorientowali się, że lawa zbliża się do tej lokalizacji, zaczęli przenosić w inne miejsce klubowe pamiątki i sprzęt. Podobno klub już szykuje się do znalezienia nowego boiska, ale ubolewa nad utratą tego, z którym wiązała się jego historia.

Lawa z wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich pokrywa w ostatnich dniach coraz większe terytorium.