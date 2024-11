Diametralna zmiana w życiu Schreiber. Nie mogła już dłużej tak żyć

Marianna Schreiber od miesięcy jest singielką

Marianna Schreiber to z pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych osób w medialnym świecie. Jej kariera zaczęła się od występów w "Top Model", co było o tyle kontrowersyjne, że o udziale w show nie miał pojęcia jej mąż, Łukasz Schreiber, wówczas minister PiS. Mężczyzna dowiedział się po fakcie i już wówczas zaczęto spekulować, iż może być to początek końca ich małżeństwa.

Tym bardziej że później Marianna Schreiber wywołała jeszcze niejedną kontrowersję, m.in. pozując do śmiałych sesji zdjęciowych. Założyła także własną partię, która ostatecznie została rozwiązana. Reklama

Jak się okazało, ci, którzy wątpili, czy ich małżeństwo przetrwa, mieli rację. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że polityk zażądał rozwodu od żony. Tyle tylko, że wedle jej narracji, zapomniał ją o tym poinformować zanim zaanonsował to mediom. Czyżby w ten sposób chciał się zrewanżować za to, że ona nie poinformowała go o udziale w "Top Model". Być może.

Rozstanie pary wywołało burzę medialną, a Marianna wypłakała niejedną łzę. Choć minęło już sporo czasu, chyba dopiero teraz zaczyna się oswajać z myślą, że mąż do niej nie wróci. Najpierw nagrała o nim wymowną piosenkę, będącą swego rodzaju rozliczeniem z przeszłością , a teraz postanowiła podjąć inną radykalną decyzję, by odciąć grubą kreską przeszłość.

Schreiber wyprowadziła się z mieszkania, które dzieliła z mężem

Po głośnym rozstaniu Łukasz Schreiber wyprowadził się z mieszkania, w którym wcześniej mieszkał z Marianną i ich córką. Gwiazda freak-fightów jednak nie też jest w stanie tam już dłużej mieszkać. Jak sama przyznała w najnowszym poście na Instagramie, dojrzała do chwili, w której chce zostawić przeszłość za sobą. A w dotychczasowym mieszkaniu wszystko przypominało jej rodzinne chwile z mężem. Reklama

"Czasem żeby zacząć w swoim życiu od nowa, potrzebne są diametralne zmiany. Abym mogła zostawić przeszłość za sobą i zacząć żyć tym co jest tu i teraz, oraz tym co będzie - muszę się wyprowadzić z miejsca, które mi na to zwyczajnie nie pozwalało. Nie mogłam już dłużej. Mam nadzieję, że nowa droga będzie dla nas dużo lepsza" - napisała.