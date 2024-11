Schreiber ujawniła, jakim ojcem jest jej mąż. Nie mogła się powstrzymać

Marianna Schreiber rozstaje się z mężem

Wiele osób jest ciekawych tego, czy Marianna Schreiber i jej mąż pozostają w na tyle dobrych stosunkach, by ten mógł widzieć się z ich córką oraz to, czy w ogóle to robi. W końcu to pytanie padło podczas organizowanego przez Schreiber Q&A. Jej odpowiedź mogła zaskoczyć.

Marianna Schreiber opowiedziała o tym, jakim ojcem jest jej mąż

"Kochani, ja nie chcę w tym temacie udzielać komentarzy, bo potem media robią sobie clickbait z tego, wprowadzając w błąd czytelników pikantnym nagłówkiem. Staram się i staję na głowie, by zapewnić Patrycji także obecność taty, mimo że to nie będzie już to samo... I nie mam wpływu na intensywność i zaangażowanie czy inne kwestie, to ważne, że jest obecny w jej życiu jakkolwiek. To się dla mnie liczy, że Pati mniej czy bardziej tego tatę ma" - pisała w mediach społecznościowych.