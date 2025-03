Dawid Kubacki żyje jak w bajce. Mieszka w luksusowej willi na Podhalu

Marta i Dawid Kubaccy to jedna z najpopularniejszych par w polskich skokach narciarskich. Połączyła ich miłość do sportu, w przeszłości bowiem żona reprezentanta Polski trenowała szermierkę. "Jako starsza zawodniczka startowałam w mistrzostwach Śląska, potem w mistrzostwach Polski, później trafiłam do kadry makroregionu, do kadry Śląska i w końcu do kadry Polski. Jako reprezentantka naszego kraju jeździłam na różne Puchary Świata, także na mistrzostwa Europy - nie powiem, żebym odnosiła tam jakieś większe sukcesy, jednak traktowałam ten sport poważnie" - opowiadała niegdyś w wywiadzie dla Radia Zet.

