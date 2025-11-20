Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak, jest decyzja Karola Nawrockiego po aferze przy okazji meczu Polski. Nawet się nie wahał

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Karol Nawrocki ucina domysły i wszem wobec przyznaje, że postanowił o wyświetleniu na Pałacu Prezydenckim zablokowanej przez służby oprawy przygotowanej przez kibiców na mecz Polska - Holandia na Stadionie Narodowym. Wyjaśnia swoje powody. Wcześniej wokół tematu zrobiła się afera. Decyzja prezydenta RP przez jedną część została przyjęta z entuzjazmem, a u drugiej wzbudziła kontrowersje.

Grupa mężczyzn ubranych elegancko, stojących w loży stadionowej, jeden z nich ma na sobie biało-czerwony szalik z napisem związanym z meczem reprezentacji Polski.
Karol Nawrocki na meczu Polska - HolandiaWojciech Olkusnik East News

Już w kilka dni po oficjalnym objęciu urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki pojawił się na stadionie, by osobiście móc zobaczyć ekstraklasowy mecz Lechia Gdańsk - Motor Lublin. Jego obecność spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez kibiców. Okrzykiem pozdrowili nową głowę państwa, wywiesili też transparent o jasnym przekazie.

Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii
można było wówczas wyczytać na banerze z wizerunkiem Karola Nawrockiego.

Jak pokazał czas, wizyta na stadionie Lechii nie nie była wyjątkiem, jeśli chodzi o kibicowską inicjatywę prezydenta. Niedawno wybrał się on na spotkanie reprezentacji Polski z Holandią (1:1). To właśnie na tym meczu, trzy dni po Święcie Niepodległości, kibice ze stowarzyszenia "To My Polacy" mieli zaprezentować patriotyczną oprawę. Mieli, bo ostatecznie plan nie został zrealizowany. Służby zablokowały możliwość wniesienia elementów oprawy na PGE Narodowy. Sprawa ma ciąg dalszy.

    Karol Nawrocki podjął decyzję. Chodzi o "zakazaną" oprawę

    "Zakazana" oprawa to grafika z biało-czerwoną flagą i orłem w koronie trzymającym w szponach wstęgę z hasłem "Do boju Polsko!". Zamiast na stadionie, po jakimś czasie, wyświetlona została na... Pałacu Prezydenckim. Poinformował o tym rzecznik prasowy prezydenta RP, Rafał Leśkiewicz.

    To nie koniec. Teraz bowiem głos zabiera sam Karol Nawrocki, który jasno tłumaczy decyzję o wyświetleniu iluminacji na budynku przy Krakowskim Przedmieściu. Wyraża też niezrozumienie dla zablokowania możliwości zaprezentowania oprawy na meczu Polska - Holandia.

    "Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis 'Do boju Polsko', widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski" - wyjaśnia dla Radia Wnet.

    Jest przekonany, że kibice powinni mieć głos w sprawach dotyczących Polski. "Ciężko mi o tych technikaliach rozmawiać, bo nie wiem jakie były przyczyny, ale kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i jak rozumiem także je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji" - podsumowuje.

    Robert Lewandowski: Dobrze przyjechać na kadrę po wygranym meczuPolsat SportPolsat Sport
    Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
    Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
    Cztery osoby w eleganckich ubraniach stoją razem w jasnym wnętrzu, w tle poziome drewniane drabinki gimnastyczne.
    Karol Nawrocki z żoną Martą w dniu wyborów prezydenckich w PolsceJaap ArriensAFP

