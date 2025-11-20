Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy poznali rywali w barażach o mistrzostwa świata. Łatwo nie będzie

Jakub Rzeźnicki

Polacy koniec końców losowani byli nie z pierwszego, zaś drugiego koszyka. Oznaczało to, że w barażach mogli trafić na nieco trudniejszych przeciwników. W czwartek w Zurychu rozlosowano pary barażowe, a Biało-Czerwoni poznali najbliższego rywala, którym będzie Albania.W przypadku zwycięstwa reprezentację Polski czeka dużo większe wyzwanie. To dla nas ostatnia szansa na wywalczenie prawa do udziału w mistrzostwach świata 2026.

Piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Polski z numerem 9 i opaską kapitana na ramieniu stoi na stadionie. Tło jest rozmyte, skupiając uwagę na sportowcu.
Robert LewandowskiRafal OleksiewiczGetty Images

Już po porażce 1:2 z Finami jasne było, że o bezpośredni awans na mundial z grupy Polakom będzie bardzo trudno. Ostatecznie po serii całkiem przekonujących występów, wyłączając wymęczone zwycięstwo 3:2 nad Maltą Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce za Holandią. Oznaczało to, że o prawo do gry na mistrzostwach świata 2026 przyjdzie im powalczyć dodatkowo w barażach.

Porażka Danii ze Szkocją w ostatniej kolejce kwalifikacji "zepchnęła" Polaków do drugiego koszyka. Znaleźli się w nim z Walią, Czechami i Słowacją. Oznaczało to, że nie trafią na żadnego z tych rywali. W półfinale baraży Biało-Czerwoni mieli zmierzyć się z jedną z ekip z trzeciego koszyka, a w ewentualnym finale z triumfatorem meczu drużyny z pierwszego z tą z czwartego.

Polacy poznali rywali w barażach o mistrzostwa świata

"Wymarzony scenariusz" zakładał trafienie w pierwszej kolejności na Kosowo, a później oczywiście najlepiej byłoby trafić na kogoś z koszyka czwartego - być może ze wskazaniem na Macedonię Północną lub Irlandię Północną.

W czwartek w Zurychu rozlosowano pary barażowe, a los chciał, że Polacy trafili na Albanię. W przypadku triumfu w finale baraży Biało-Czerwoni zmierzą się o bezpośredni awans na mundial ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja.

Mecz Polska - Albania zostanie rozegrany w środę 26 marca, a jego gospodarzem będą Biało-Czerwoni. W wyniku losowania wyłoniono gospodarza finału, którym będzie zwycięzca półfinału Ukraina - Szwecja. Finały baraży odbędą się we wtorek 31 marca.

    Niewykluczone, że jeśli Ukraina wygra, polscy piłkarze nie będą musieli jechać zbyt daleko na finał baraży. Pojawiają się głosy, że podopieczni Serhija Rebrowa swój "domowy" mecz mogą rozegrać właśnie na polskiej ziemi.

    Brak zaufania PZPN-u do Urbana? "Nie miał nic do stracenia"Polsat Sport

    Można powiedzieć, że los był dla nas w trakcie losowania łaskawy. Polakom udało się uniknąć zdecydowanie najsilniejszych "na papierze" Włochów. Także ewentualny rywal w finale baraży wydaje się być dość "przystępny" - zarówno z Ukrainą, jak i Szwecją w ostatnich latach wygrywaliśmy.

    Oto wszystkie pary barażowe:

    Półfinały baraży:

    Włochy - Irlandia Północna

    Ukraina - Szwecja

    Turcja - Rumunia

    Dania - Macedonia Północna

    Walia - Bośnia i Hercegowina

    Polska - Albania

    Słowacja - Kosowo

    Czechy - Irlandia

    Finały baraży:

    Włochy/Irlandia Północna - Walia/Bośnia i Hercegowina

    Ukraina/Szwecja - Polska/Albania

    Turcja/Rumunia - Słowacja/Kosowo

    Dania/Macedonia Północna - Czechy/Irlandia

