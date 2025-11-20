Na przestrzeni 20 lat "Taniec z gwiazdami" gościł na swoim parkiecie różne osoby ze świata sportu. Zaprezentowali się tam widzom m.in. Agnieszka Radwańska, Agnieszka Rylik, Mariusz Pudzianowski, Krzysztof Włodarczyk, Sylwia Gruchała, Radosław Majdan, Przemysław Saleta, Monika Pyrek, Robert Korzeniowski, Piotr Gruszka, Łukasz Kadziewicz, Joanna Mazur, Maja Włoszczowska oraz Adam Kszczot.

Do udziału w ostatniej jubileuszowej edycji zaproszono wicemistrzynię olimpijską, mistrzynię świata i Europy w wioślarstwie, Katarzynę Zillmann. Sportsmenka ofertę przyjęła, a na taneczną partnerkę dobrano jej doskonale znaną fanom show Janję Lesar, która w 2019 roku - wraz z Damianem Kordasem - sięgnęła po Kryształową Kulę.

Taneczne popisy Zillmann oraz jej relacja z Lesar od początku budziły duże emocje. A teraz, już po zakończeniu programu, te są jeszcze większe. Tuż po finale okazało się bowiem, że wioślarka niespodziewanie rozstała się z wieloletnią partnerką, Julią Walczak. O kulisach sprawy Katarzyna wypowiedziała się dość oględnie.

To nie jest takie czarno-białe. Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Ja noszę swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie

Tymczasem głos w temacie Zillmann i Lesar zabiera juror programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda potwierdza doniesienia o emocjach wioślarki na parkiecie i ocenia całą szeroko dyskutowaną sytuację.

Juror "Tańca z gwiazdami" zabiera głos ws. Zillmann i Lesar

Tomasz Wygoda, w rozmowie z "Faktem", dzieli się spostrzeżeniami poczynionymi w trakcie nagrań do "Tańca z gwiazdami". Tłumaczy, z jakich powodów relacja Zillmann i Lesar mogła na parkiecie wyglądać na tak zażyłą.

"Ciężko mi w tym momencie patrzeć, czy to, co oni robią, czy jak się przytulają, czy jak się trzymają, czy to jest przyjacielskie wsparcie, gdzie oni przekraczają granice takiej cielesności. Bo normalny człowiek może na ulicy, by nie złapał kogoś tak blisko, tak mocno, tak ciepło" - rozpoczyna.

Oni w programie przekraczają te granice, bo muszą być jednością. Oni trzymają się nie tylko za dłoń, ale i w pasie, oni się trzymają prawie za biodra, całują się... Więc zobaczcie, jak blisko się zbliżamy do tego, gdzie takie gesty byłyby zarezerwowane tylko dla najbliższej osoby albo tej, którą wybieramy do erotycznych przyjemności

Przyznaje, że widział, jak "Kasia wszystko bardzo przeżywa" i wyznaje, że "Taniec z gwiazdami" to dla niego karuzela, na którą na początku wszyscy wsiadają, a później każdy po kolei z niej wypada, tracąc równowagę i pozostając z zawrotami głowy. Zauważył, że uczestnikom trudno się w takiej sytuacji odnaleźć.

W tym kontekście niełatwo mogło być nie tylko Zillmann, ale i jej partnerce, która z boku obserwowała i przygotowania, i emocje i taniec ukochanej, podczas którego ta obdarzała pocałunkami inną kobietę.

"Kasia była niesamowicie taka 'naspeedowana'. To jej mocne ciało chyba wydziela i generuje bardzo dużo różnych endorfin. I teraz pytanie, jak taka sytuacja działa na kogoś, kto miał Kasię czy inną osobę bardziej tylko dla siebie... Ktoś widzi, że ta osoba jest w dobrej relacji z inną dziewczyną w tym przypadku, całują się, no myślę, że są to bardzo trudne rzeczy, bo pojawia się zazdrość, pojawia się niepewność" - opowiada.

Sygnalizuje też, że swoje mogły zrobić także podszepty innych osób, które - według niego - mogły sugerować Julii, że między Katarzyną a Janją jest coś więcej. "Robi się sceny, ona odbija, zaczynamy się kłócić, trzaskamy drzwiami, no i się kończy, jak się kończy" - podsumowuje.

Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu Polsat Sport

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Adam Jankowski/REPORTER Reporter

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar Piętka Mieszko/AKPA AKPA