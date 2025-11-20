Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żałoba w domu Przemysława Babiarza. Nie żyje żona dziennikarza, płyną kondolencje

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Media obiegła przykra wiadomość o śmierci żony Przemysława Babiarza. Z kondolencjami spieszą władze Przemyśla, rodzinnego miasta dziennikarza. Wyrazy wsparcia płyną również od fanów i kibiców z całej Polski. Marzena Babiarz była tłumaczką języka hiszpańskiego i - jak w zeszłym roku wyznał jej mąż - mierzyła się z chorobą.

Przemysław Babiarz
Przemysław BabiarzAKPAAKPA

Nie żyje żona Przemysława Babiarza, Marzena. Informację tę przekazał Przemyski Serwis Informacyjny, publikując w mediach społecznościowych - w imieniu prezydenta Przemyśla oraz Przewodniczącego Rady Miasta - kondolencje dla dziennikarza.

"Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski" - napisano.

Ze słowami wsparcia spieszą fani talentu Przemysława Babiarza i inne życzliwe mu oraz żonie osoby. "Cudowna kobieta, pełna ciepła. Jedna z tych osób, że w bezpośrednim kontakcie miałaś ochotę się do niej przytulić, serce na dłoni. Bardzo mi przykro, najszczersze kondolencje" - czytamy w jednym z komentarzy.

Zobacz również:

Dawid Kubacki jest ostatnim Polakiem, który wygrał konkurs PŚ w skokach. Miało to miejsce 16 marca 2023 roku w Lillehammer. W ramce upadek Adama Małysza w tej samej miejscowości w 2006 roku
Skoki Narciarskie

To miejsce, gdzie ostatni polski skoczek wygrywał konkurs Pucharu Świata. Przez wiele lat było dla nas zaklęte

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Nie żyje żona Przemysława Babiarza, Marzena Babiarz. Byli małżeństwem przez 27 lat

    Para poznała się przed laty na targu spożywczym. Następnie, w 1998 roku, zakochani pobrali się i od tamtej pory darzyli się wzajemnym nieustającym małżeńskim wsparciem. Z tego związku narodziła się córka - Luisa.

    W zeszłym roku dziennikarz zasygnalizował, że ukochana mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przekazał, że i on w przeszłości miał podobne trudne doświadczenia z chorobą.

    Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu
    - mówił podczas pielgrzymki VIII Męskie Oblężenie Jasnej Góry.

    Marzena Babiarz była tłumaczką języka hiszpańskiego. Razem z Przemysławem Babiarzem zbudowali troskliwy dom dla 33-letniej dziś córki oraz syna dziennikarza z pierwszego małżeństwa, a przez ponad 27 lat tworzyli udany związek.

    Zobacz również:

    Mamed Chalidow
    MMA

    Wymowny wpis Chalidowa. Miał tylko jedno do powiedzenia: "Dziękuję". Lawina komentarzy

    Damian Okła
    Damian Okła
    Rywale Polaków w barażach? "W Warszawie jesteśmy w stanie pokonać każdego". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Przemysław Babiarz
    Przemysław BabiarzKurnikowskiAKPA
    Mężczyzna w białej marynarce obejmuje kobietę z kolorowym naszyjnikiem z kwiatów, oboje uśmiechnięci pozują do zdjęcia na tle jasnych świateł i geometrycznych dekoracji scenicznych.
    Przemysław Babiarz z żoną Marzeną, 2007 rokPawel Kibitlewski/REPORTERReporter

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja