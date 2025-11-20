Żałoba w domu Przemysława Babiarza. Nie żyje żona dziennikarza, płyną kondolencje
Media obiegła przykra wiadomość o śmierci żony Przemysława Babiarza. Z kondolencjami spieszą władze Przemyśla, rodzinnego miasta dziennikarza. Wyrazy wsparcia płyną również od fanów i kibiców z całej Polski. Marzena Babiarz była tłumaczką języka hiszpańskiego i - jak w zeszłym roku wyznał jej mąż - mierzyła się z chorobą.
Nie żyje żona Przemysława Babiarza, Marzena. Informację tę przekazał Przemyski Serwis Informacyjny, publikując w mediach społecznościowych - w imieniu prezydenta Przemyśla oraz Przewodniczącego Rady Miasta - kondolencje dla dziennikarza.
"Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski" - napisano.
Ze słowami wsparcia spieszą fani talentu Przemysława Babiarza i inne życzliwe mu oraz żonie osoby. "Cudowna kobieta, pełna ciepła. Jedna z tych osób, że w bezpośrednim kontakcie miałaś ochotę się do niej przytulić, serce na dłoni. Bardzo mi przykro, najszczersze kondolencje" - czytamy w jednym z komentarzy.
Nie żyje żona Przemysława Babiarza, Marzena Babiarz. Byli małżeństwem przez 27 lat
Para poznała się przed laty na targu spożywczym. Następnie, w 1998 roku, zakochani pobrali się i od tamtej pory darzyli się wzajemnym nieustającym małżeńskim wsparciem. Z tego związku narodziła się córka - Luisa.
W zeszłym roku dziennikarz zasygnalizował, że ukochana mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przekazał, że i on w przeszłości miał podobne trudne doświadczenia z chorobą.
Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu
Marzena Babiarz była tłumaczką języka hiszpańskiego. Razem z Przemysławem Babiarzem zbudowali troskliwy dom dla 33-letniej dziś córki oraz syna dziennikarza z pierwszego małżeństwa, a przez ponad 27 lat tworzyli udany związek.