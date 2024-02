Co definiuje sportowca? Adidas sponsorem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

- Otwieramy nowy rozdział, wchodzimy we współpracę z jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportowych marek odzieżowych na świecie. Ma to dla nas wymiar nie tylko prestiżowy, ale i marketingowy. Liczymy na to, że obecność paralimpijczyków w kampaniach reklamujących tę markę pomoże nam w promocji. Warto podkreślić, że producent ten wspiera również Polski Komitet Olimpijski, co jest bardzo ważne dla zawodników pod kątem wspólnej identyfikacji i spójności wizerunkowej. Podążamy tą drogą i liczymy na to, że dzięki tej współpracy nasi sportowcy będą się czuli komfortowo zarówno podczas startów, jak i dekoracji medalowych - mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Reklama