Wąsek zaimponował, zacięta walka o podium w Lahti. Zdecydowało 4,1 punktu

Po pierwszej części konkursu do podium daleko. Szwajcaria rzuciła wyzwanie Polsce

Kubacki skoczył dalej, aniżeli w serii próbnej, a uniesiona w górę ręka jasno sugerowała, że jest zadowolony ze swojej próby. Zmierzono mu 118 metrów i na chwilę po jego skoku Polacy objęli prowadzenie. Błyskawicznie zostali wyprzedzeni przez Japończyków i Słoweńców, co ci zawdzięczali świetnym próbom Rena Nikaido i Lovro Kosa.

Po skokach pierwszy zawodników z danej pary Biało-Czerwoni plasowali się na 5. pozycji z perspektywami na doścignięcie czołówki. Ręce składały się do oklasków po próbie Pawła Wąska, który imponował formą w Lahti. 25-latek skoczył 123 metry, jednak startujący chwilę po nim Ryoyu Kobayashi lądował jeszcze pięć metrów dalej. Tym samym strata do Japonii wzrosła do ponad 20 punktów. Po drugiej serii skoków z rywalizacji odpadły Turcja, Chiny i Kazachstan.