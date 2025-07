Świat skoków w żałobie. Nie żyje medalista mistrzostw świata juniorów

Wówczas indywidualnie zajął 12. miejsce i został wicemistrzem świata juniorów w mikście . Po tym sukcesie działacze postanowili dać nastolatkowi szansę - w sezonie 2023/2024 zadebiutował on w Pucharze Świata. Wówczas wystąpił podczas weekendu w Sapporo i zajął kolejno 49. i 47. miejsce. Fani japońskiej drużyny mieli nadzieję, że 19-latek wkrótce zacznie odnosić większe sukcesy i wedrze się do ścisłej czołówki. Niestety, nikt nie mógł przewidzieć, jak brutalnie zakończy się jego kariera.

W czwartkowy poranek tragiczne wieści przekazał portal "jiji.com". Redakcja poinformowała, że wczesnym rankiem 3 lipca Asahi Sakano zmarł w niefortunnym wypadku. 19-letni skoczek narciarski miał wypaść z budynku w Chou Ward w Sapporo. Sportowiec mógł liczyć na natychmiastową pomoc służb medycznych, te błyskawicznie podjęły decyzję o przetransportowaniu rannego do szpitala. Niestety, lekarze nie mieli rodzinie do przekazania dobrych wieści - na krótko po dotarciu nastolatka do szpitala stwierdzono jego zgon.