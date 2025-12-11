Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewany problem w europejskich pucharach. Polski siatkarz nie zamierzał gryźć się w język

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Za polskimi drużynami siatkarskimi dni pełne zwycięstw w europejskich pucharach. Od wygranej rywalizację w Pucharze CEV rozpoczął między innymi JSW Jastrzębski Węgiel. Brązowi medaliści ostatniej Ligi Mistrzów mieli jednak na Węgrzech niespodziewane problemy. Przyjmujący Nicolas Szerszeń po spotkaniu nie zamierzał gryźć się w język i jasno powiedział, jak ocenia nastawienie drużyny.

Dwóch siatkarzy drużyny JSW w emocjonalnym momencie meczu, obaj wykrzykują coś z pasją, mają na sobie białe koszulki z numerami 9 i 2, w tle widać kibiców oraz część boiska i ławkę rezerwowych.
Nicolas Szerszeń (z lewej) pomógł JSW Jastrzębskiemu Węglowi odmienić losy meczu na WęgrzechARKADIUSZ MODLINSKI/400MMNewspix.pl

JSW Jastrzębski Węgiel w ostatnich latach rywalizował w Lidze Mistrzów. Dwa razy bez powodzenia grał w finale, w ubiegłym sezonie skończył na trzecim miejscu. Tyle że po zajęciu czwartej pozycji w PlusLidze tym razem wylądował w Pucharze CEV.

Jastrzębianie wydają się jedną z mocniejszych drużyn w stawce, byli też zdecydowanymi faworytami pierwszej rywalizacji z MAV Foxconn Szekesfehervar. Mecz na Węgrzech okazał się jednak dla nich trudniejszy niż można było się spodziewać.

Zobacz również:

Tomasz Fornal chce w tym sezonie wygrać Ligę Mistrzów
Liga Mistrzów

Tomasz Fornal opuścił Polskę i się odgrażał. Tak zaczął realizować wielki cel

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Polski zespół zaskoczony w Pucharze CEV. "Spodziewaliśmy się łatwego meczu"

    Już pierwszy set przyniósł sporo emocji. Polski zespół przełamał Węgrów na dobre dopiero w grze na przewagi, zwyciężając 26:24. W drugim śmiało poczynający sobie gospodarze narzucili jastrzębianom własne warunki gry i niespodziewanie wygrali 25:17.

    Wydaje mi się, że spodziewaliśmy się łatwego meczu. A tu każda drużyna w pierwszych rundach będzie grać 120 procent tego, co może. I to nas trochę zaskoczyło w pierwszym i drugim secie. Ale w trzeci weszliśmy już z lepszą energią, determinacją. Pokazaliśmy w polu zagrywki i w ofensywie, że możemy tu wygrać
    szczerze przyznał Nicolas Szerszeń w rozmowie z klubowym biurem prasowym.

    Przyjmujący JSW Jastrzębskiego Węgla jest w tym sezonie jednym z liderów przebudowanego zespołu, choć siatkarzowi nie pomagają problemy ze zdrowiem. Być może z tego powodu trener Andrzej Kowal początkowo pozostawił go w rezerwie.

    Kiedy jednak drużynie nie szło, wprowadził Szerszenia na boisko. Od trzeciej partii przyjmujący był już w pierwszej szóstce, w której zastąpił Mirana Kujundzicia. Zdobył dziewięć punktów i pomógł odwrócić losy meczu.

    "Starałem się pobudzić chłopaków, dodać trochę energii na boisku. Bo widziałem, że miny na początku były nie do końca fajne. Wszedłem, udało nam się wygrać parę akcji, nabiłem trochę chłopaków i już reszta poszła dobrze" - podkreśla siatkarz.

    Nicolas Szerszeń pomógł JSW Jastrzębskiemu Węglowi. Dobra sytuacja przed rewanżem

    W trzecim secie, z Szerszeniem na boisku, JSW Jastrzębski Węgiel zdominował już bowiem rywali. Skończyło się siatkarskim nokautem 25:12. Co ważne, potem udało się postawić kropkę nad "i" w czwartej partii, wygrać 25:18 i zakończyć spotkanie wynikiem 3:1.

    Dzięki temu jastrzębianie są w dobrej sytuacji przed rewanżem. Ten zaplanowano na 7 stycznia w Jastrzębiu-Zdroju. Do awansu do kolejnej rundy polski klub potrzebuje zwycięstwa w dwóch setach przed własną publicznością.

    Oprócz JSW Jastrzębskiego Węgla w tym tygodniu w europejskich pucharach triumfowały jeszcze cztery polskie drużyny. W Pucharze Challenge pierwsze zwycięstwo zanotowała Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

    Od wygranej rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczęły natomiast Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie - ta ostatnia pokonała Asseco Resovię.

    Zobacz również:

    Łukasza Kaczmarka zirytowało zachowanie kibica. Siatkarza uspokajali Benjamin Toniutti i trener Andrzej Kowal (w kółeczku)
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Łukasz Kaczmarek był wściekły, siatkarz ruszył w stronę kibica. Interweniowała ochrona

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Łukasz Kaczmarek ruszył w stronę trybun. Siatkarz był wyraźnie zdenerwowanyPolsat Sport
    Grupa zawodników drużyny siatkarskiej w pomarańczowo-granatowych strojach celebruje zdobycie punktu, obejmując się nawzajem na boisku, w tle widzowie i siatka.
    Nicolas Szerszeń (w środku) i siatkarze JSW Jastrzębskiego WęglaArtur Szczepanski/REPORTEREast News
    Trzech siatkarzy próbujących zablokować piłkę nad siatką podczas meczu siatkówki, dynamiczna akcja przy siatce, widoczne koszulki zespołu JSW i napis CEV Volleyball Cup 2026 na bandzie reklamowej.
    Siatkarze JSW Jastrzębskiego WęglaCEV.eumateriały prasowe
    Mężczyzna w szarej marynarce i ciemnej koszuli stoi na tle tłumu kibiców, wykonuje gest głową i ręką, prawdopodobnie rozważając decyzję podczas wydarzenia sportowego, na trybunach widoczne osoby ubrane na żółto.
    Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowalfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja