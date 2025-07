FIS potwierdza. Tego w skokach jeszcze nie było, Rosjanin odetchnął z ulgą

Wspomnianym zawodnikiem jest Zachir Dżafarow. Były już reprezentant Sbornej póki co nie ma na koncie spektakularnych sukcesów. Ani razu nie pojawił się w konkursie Pucharu Świata, kibice oglądali go zdecydowanie częściej na bezpośrednim zapleczu najważniejszych zmagań lub FIS Cup. W mniej prestiżowych zawodach Rosjanin nie odgrywał głównych ról. Zdecydowanie lepiej wiodło mu się w ojczyźnie. Ma on na koncie kilka medali mistrzostw kraju.