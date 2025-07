Oszukiwał na mistrzostwach świata, nagle wyjawia szczegóły. Bolesne słowa

Tuż po zawodach FIS zdecydował się także zawiesić Norwegów z zawodów Pucharu Świata do końca minionego sezonu (2024/2025). Wiadomo już, że Ci ze startem nowej kampanii powrócą do rywalizacji z najlepszymi .

Poza sytuacją z mistrzostw skoczek w międzyczasie został po raz pierwszy tatą. Co więcej, jego ojciec ma raka, a także remontował dom. Wydarzenia te bez wątpienia mocno wpłynęły na jego stan psychiczny . Jak wyjawił w rozmowie z telewizją, był to jeden z najtrudniejszych momentów w jego życiu.

- Przeżyłem wiele trudnych chwil i stresu psychicznego. Oczywiście, nie da się tego uniknąć. To ważna część tego, co na mnie wpłynęło. To prawdopodobnie suma wszystkiego. Zarówno domu, dzieci, jak i ojca, który walczy z rakiem. To było dość trudne - mówił.