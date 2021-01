Były słynny słoweński skoczek narciarski Primoż Peterka otwiera nowy etap w swoim życiu. Medalista olimpijski w drużynie i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli rozpoczyna pracę w... sklepie sportowym.

Polscy kibice skoków narciarskich doskonale pamiętają Peterkę, który skakał w czasach Adama Małysza i należał do najgroźniejszych rywali Orła z Wisły.



Lista sukcesów Słoweńca jest bardzo długa, nawet ograniczając się tylko do najważniejszych osiągnięć. Do Peterki absolutnie należał sezon 1996/97, w którym zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To nie wszystko, bo w tym samym roku do "dużej" Kryształowej Kuli dołożył także trofeum za triumf w lotach narciarskich. Czołowy skoczek narciarski świata wygrał również prestiżowy Turniej Czterech Skoczni.



Niespodziewanie teraz, jak donosi portal ekipa.svet24.si, 41-letni Peterka otwiera nowy rozdział w swoim życiu, próbując sił w charakterze... sprzedawcy i serwismana.

- W Kranjskiej Gorze, gdzie teraz mieszkam, otrzymałem pracę jako serwisant narciarski i rowerowy w sklepie Intersport, gdzie zostałem zatrudniony na czas nieokreślony. W obecnej sytuacji, kiedy wszystko jest zamknięte, rozpoczęcie pracy będzie musiało poczekać trochę dłużej. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja związana z koronawirusem jak najszybciej się uspokoi i będzie można przystąpić do pracy. Oczywiście to nie od nas zależy - powiedział Peterka na łamach Ekipa SN.



W ostatnim czasie Słoweniec pracował w Chinach, gdzie z powodzeniem szkolił tamtejszych skoczków narciarskich. Jednak pandemia wszystko przerwała. To dlatego wrócił do ojczyzny, kupił dom i postanowił zatrudnić się w sklepie.

