Martin Schmitt nie ma wątpliwości. To oni powalczą o Złotego Orła

Za nami Święta Bożego Narodzenia więc w społeczności skoków narciarskich oznacza to tylko jedno - w kolejnych dniach skoczkowie narciarscy rywalizować będą w ramach kolejnej już edycji Turnieju Czterech Skoczni. Jeszcze kilka lat temu eksperci i dziennikarze w ciemno obstawialiby, że o końcowe trofeum walczyć będą polscy liderzy, a więc Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. W ostatnich sezonach sytuacja w naszej kadrze jednak mocno się zmieniła. I to do tego stopnia, że Kamil Stoch całkowicie wycofał się z niemiecko-austriackiej imprezy.

