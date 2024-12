Odliczanie do Australian Open, nagle pojawiła się Iga Świątek. To był thriller

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy turniej wielkoszlemowy sezonu 2025. Rywalizacja w Melbourne ruszy 12 stycznia. Karuzela tenisowa już przeniosła się do Australii. Niektórzy występują w United Cup, a inni dochodzą do formy w Brisbane, jak chociażby Aryna Sabalenka. Na osiągnięcie szczytowej dyspozycji mają jeszcze dwa tygodnie. Niektórzy zaliczają turniej w Melbourne to miana najważniejszego w sezonie. W tym gronie jest Carlos Alcaraz, który poluje na karierowego Wielkiego Szlema. W Rolandzie Garrosie wygrał w tym roku, na Wimbledonie w tym i zeszłym, a w US Open dwa lata temu.

