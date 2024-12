Janowicz przekazał radosne wieści. On i Domachowska mają co świętować

Jerzy Janowicz i Marta Domachowska spodziewają się dziecka. 34-latek zdradził płeć

Małżonkowie cenią sobie prywatność i raczej stronią od blasku fleszy, od czasu do czasu jednak robią wyjątki i dzielą się ze światem nowinkami z życia prywatnego. Tak było i tym razem. Janowicz w sobotni poranek zjawił się w studiu programu śniadaniowego “Halo tu Polsat" i przekazał radosne wieści. Jak się okazało, w przyszłym roku on i jego małżonka znów zostaną rodzicami. Zdradził przy okazji płeć swojego kolejnego potomka.

34-latek zdradził przy okazji, że jego syn zaraził się od niego i żony miłością do tenisa i rozpoczął już treningi. Co ciekawe, z wyboru potomka Janowicz nie jest do końca zadowolony. Jak stwierdził, życie zawodowego tenisisty bardzo często wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi i kontuzjami. "To nie jest przyjemny sport, jeżeli chodzi o zawodowy wybór, biorąc pod uwagę np. kontuzje, z którymi ja się mierzyłem. Wiem, że to może niestety skończyć się tragicznie" - oznajmił. Czy pięcioletni Filip ostatecznie pójdzie w ślady rodziców i będzie reprezentował nasz kraj na arenach międzynarodowych? Przekonamy się za kilkanaście lat.