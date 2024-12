Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się już w niedzielę, a wśród faworytów do triumfu w Oberstdorfie wymienia się Austriaków: Daniela Tschofeniga, Jana Hoerla oraz Stefana Krafta, którzy uplasowali się na podium ostatnich zawodów w Engelbergu, a także Piusa Paschke , który mimo słabszych występów w Szwajcarii wciąż jest zawodnikiem, który może pokusić się o zwycięstwo.

Na niemieckich i austriackich skoczkach zabraknie za to Kamila Stocha , co postanowił zresztą sam zainteresowany. Adam Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wyjawił, że trzykrotny mistrz olimpijski wcześniej przedyskutował takie posunięcie z Michalem Doleżalem.

"Uznali, że skoki nie są na tyle dobre, żeby jechać. Wcześniej były przymiarki do tego, żeby Kamil startował. Powiem więcej: w piątek lub sobotę był dla niego kupowany bilet. Pierwsza wersja była taka, że jadą ci sami skoczkowie, którzy wystartowali w Engelbergu. Kamil z Michałem uznali jednak, że lepiej będzie spokojnie potrenować" - wyjawił prezes PZN.

Na turniej pojechali za to Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Piotr Żyła, którzy w sobotę o godz. 14 razem z resztą stawki przystąpili do oficjalnego treningu przed kwalifikacjami.

Turniej Czterech Skoczni. Wyniki treningu przed kwalifikacjami

Jako pierwszy z Polaków na Schattenbergschanze, której rekord niezmiennie od 2003 roku dzierży Sigurd Pettersen (Norweg skoczył wówczas 143,5 m) skok treningowy oddał Żyła. Popularny "Wewiór" uzyskał 123,5 m , co dało mu 31. miejsce. O wiele gorzej poradził sobie Kubacki - mistrz świata z Seefeld wprawdzie startował z belki niżej, ale odległość 110 m dająca 50. pozycję i tak była dużym rozczarowaniem.

Trzy metry dalej od Kubackiego lądował Wolny (113 m i 45. miejsce). Nie zachwycił również Wąsek (116 m, 39. pozycja), za to z dobrej strony pokazał się Zniszczoł. 30-latek skoczył 126,5 m i po swojej próbie był trzeci, a ostatecznie sklasyfikowano go na 14. lokacie.

Drugi trening z polskiej perspektywy rozpoczął się od 26. zawodnika w stawce, a więc Piotra Żyły, który bardzo wyraźnie poprawił się w stosunku do tego, co zaprezentował kilkadziesiąt minut wcześniej. Nasz skoczek osiągnął bowiem aż 133 metry, choć trzeba przyznać, że wiatr mu nie przeszkadzał. Poprawił się też Dawid Kubacki, choć zdecydowanie mniej wyraźnie, niż to miało miejsce w przypadku Żyły. Były triumfator turnieju osiągnął bowiem 117 metrów.