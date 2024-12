Tego jeszcze nie było, fatalna wiadomość dla polskich skoczków. Stracona szansa

Nie będzie sześciu Polaków na Wielkiej Krokwi

Polska nie będzie mogła wtedy skorzystać z tzw. kwoty krajowej przysługującej gospodarzowi, bo to prawo może zostać wykorzystane raz w sezonie, a zrobiono to już w Wiśle. Wtedy doszło dodatkowych czterech zawodników, więc łącznie w kwalifikacjach zaprezentowało się dziewięciu.

Przypomnijmy, że pojawiały się głosy kibiców, by zesłać Kamila Stocha do PK, by spróbował wywalczyć dodatkowe miejsce dla Polski. Trzeba też jednak pamiętać, że po raz ostatni występował w tym cyklu w sezonie 2009/10 i to w pojedynczym konkursie w Wiśle. W kampanii 2008/09 dwukrotnie skakał w PK w Engelbergu.