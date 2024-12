To może być dla niego ostatni wielki kontrakt. Gwiazdor jest pod ścianą

Piotr Pawlicki został nowym zawodnikiem Włókniarza Częstochowa, choć sam początkowo nie był zainteresowany tym transferem. Do zmiany klubu zmusiła go jednak sytuacja w poprzednim zespole, gdzie zabrakło dla niego miejsca.

Pawlicki zarabia wielką kasę, ale to może być koniec

Przeszedł do Sparty Wrocław, gdzie długo miejsca nie zagrzał. Później trafił do Zielonej Góry, ale scenariusz ponownie się powtórzył. Po roku musiał zmienić barwy klubowe, aż finalnie wylądował w Częstochowie. - Nie tak sobie wyobrażałem moją karierę po odejściu z Leszna - otwarcie mówi sam zawodnik.

Zmiany klubu podyktowane są formą sportową, która jest daleka od idealnej. Pawlicki to ciągle solidny zawodnik na poziomie PGE Ekstraligi, ale trudno upatrywać w nim lidera, kim sam chciałby być. Nie może za to narzekać na kwestie finansowe. Przed rokiem, gdy sięgał po niego ówczesny beniaminek Falubaz Zielona Góra, Piotr wynegocjował sobie kontrakt na poziomie 1,1 miliona złotych za podpis i 10 tys. złotych za punkt. Transfer do Włókniarza też zapewnił mu podwyżkę, bo w środowisku mówi się o identycznej kwocie za podpis, ale 11 tys. złotych za punkt.