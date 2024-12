Za nami sześć konkursów Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2024/2025 - dotychczas w żadnym z nich na podium nie stanął Polak. Ba, nasi reprezentanci do tej pory tylko dwukrotnie meldowali się w pierwszej dziesiątce. Maciej Kot był ósmy w Ruce, Piotr Żyła w tym samym konkursie zajął czwarte miejsce. Szansa na kolejne punktowe zdobycze nadeszła w piątek, kiedy to przeprowadzono pierwsze zawody w Engelbergu.

Puchar Kontynentalny w Engelbergu. Wyniki pierwszej serii konkursu

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" w sobotnim konkursie zaprezentował się Stękała. Drużynowy brązowy mistrzostw świata z Oberstdorfu skoczył 111 m, co finalnie dało mu 38. miejsce i brak awansu do drugiej serii. Lepiej poradził sobie Juroszek , który osiągnął 127 m i klasyfikowany był na 23. pozycji. Pięć metrów bliżej lądował Byrski, ale i tak uzyskał przepustkę do serii finałowej (29. pozycja).

Skoki narciarskie. Wyniki polskich skoczków w Engelbergu

Polscy kibice, którzy liczyli na to, że "Biało-Czerwoni" w drugiej serii ruszą do nadrabiania strat i znacznie poprawią swoje pozycje w klasyfikacji, mogli czuć się zawiedzeni. Byrski skoczył zaledwie 103 m i ostatecznie był 30., Juroszek po locie na 123,5 m uplasował się na 21. miejscu, a Kot wprawdzie lądował metr bliżej, ale zajął wyższą, bo 18. lokatę. Nie dość więc, że w sobotę do drugiej serii awansowało tylko trzech Polaków, to jeszcze żaden z nich nie zdołał zbliżyć się do człowej dziesiątki.