​Słoweński skoczek narciarski Jurij Tepeš ogłosił zakończenie kariery. 31-latek specjalizował się w rywalizacji na mamucich obiektach. Na podium zawodów Pucharu Świata stał siedmiokrotnie, a dwa zwycięstwa odniósł w Planicy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Klemens Murańka zaprasza do współpracy Tadeusza Rydzyka. Wideo INTERIA.TV

Po raz ostatni na pucharowym podium stał 5 lutego 2017 roku, kiedy zajął trzecie miejsce w Oberstdorfie.

Reklama

W dorobku ma także brązowy medal mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, który wywalczył z kolegami w konkursie drużynowym w Oslo w 2011 roku. Rok później w Vikersund, również drużynowo, zdobył brązowy medal MŚ w lotach.

Teraz Tepeš zamierza się skupić na pracy szkoleniowej. Znalazł się w sztabie słoweńskiej reprezentacji juniorek.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>