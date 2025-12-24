Zbigniew Boniek na ustach Hiszpanów. Wszystko po tym, co powiedział o Lewandowskim

Trudno przewidzieć, czy latem przyszłego roku Robert Lewandowski będzie przygotowywał się do swojego piątego sezonu w barwach FC Barcelony. Umowa kapitana reprezentacji Polski wygasa 30 czerwca. Z jednej strony jej przedłużenie wydaje się logiczne. Posiadanie doświadczonego napastnika tej klasy, który wciąż gwarantuje skuteczność i nienaganną etykę pracy, to marzenie niejednego klubu.

Jednocześnie nie należy zapominać, że w sierpniu Lewandowski skończy 38 lat. Nie jest już tym samym zawodnikiem, co niemal cztery lata temu, kiedy przechodził z Bayernu Monachium na Camp Nou. Inną kwestią jest jego potężna pensja.

FC Barcelona – Atletico Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Hiszpanie od razu wychwycili to, co powiedział Boniek. Tak nazwali byłego prezesa PZPN

Dlatego też media w ostatnich tygodniach zastanawiają się, jaka przyszłość czeka kapitana "Biało-Czerwonych". Sam piłkarz ponoć bardzo chciałby pozostać w stolicy Katalonii. Inną radę ma dla niego... Zbigniew Boniek.

Dziennik "Mundo Deportivo" omówił wywiad 69-latka. "Boniek ma nadzieję na koniec Lewandowskiego w amerykańskiej lub arabskiej piłce nożnej" - czytamy w tytule. Już na samym początku ikona naszej piłki została nazwana "legendarnym napastnikiem". - To nieunikniony proces. Robert ma 38 lat i trochę nam się zestarzał. Dopóki będzie grał w piłkę, będzie zdobywał bramki, ale dziś to już nie jest ten sam piłkarz, co kilka lat temu - dodawał Zbigniew Boniek, którego cytują hiszpańscy dziennikarze.

Ostatnio sporo mówiło się o potencjalnych przenosinach Lewandowskiego do Serie A. "Polska 'dziewiątka' Romy i Juventusu widzi go w słabszej lidze" - czytamy. - Gdyby trafił na San Siro, miałby kłopot. We Włoszech gra się trudniej niż w Hiszpanii. Moim zdaniem jego przejście do Milanu nie wydaje mi się prawdopodobne - dodaje sam rozmówca.

"W każdym razie Boniek był pełen pochwał dla wciąż grającego w Barcelonie napastnika" - podsumowano na łamach "Mundo Deportivo". W obecnej kampanii Robert Lewandowski w 18. meczach strzelił osiem goli. Do gry FC Barcelona wróci 3 stycznia. Wtedy zmierzy się na wyjeździe z Espanyolem w 18. kolejce La Liga.

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News