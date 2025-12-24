Zbigniew Boniek na ustach Hiszpanów. Wszystko po tym, co powiedział o Lewandowskim
Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nadal pozostaje wielką niewiadomą. Ostatnio głos w tym temacie zabrał Zbigniew Boniek, który nie ukrywał, że w przyszłym sezonie chciałby zobaczyć swojego rodaka w innym zespole. Słowa byłego prezesa PZPN błyskawicznie poniosły się po Hiszpanii, gdzie zacytowano oraz skomentowano jego wypowiedzi.
Trudno przewidzieć, czy latem przyszłego roku Robert Lewandowski będzie przygotowywał się do swojego piątego sezonu w barwach FC Barcelony. Umowa kapitana reprezentacji Polski wygasa 30 czerwca. Z jednej strony jej przedłużenie wydaje się logiczne. Posiadanie doświadczonego napastnika tej klasy, który wciąż gwarantuje skuteczność i nienaganną etykę pracy, to marzenie niejednego klubu.
Jednocześnie nie należy zapominać, że w sierpniu Lewandowski skończy 38 lat. Nie jest już tym samym zawodnikiem, co niemal cztery lata temu, kiedy przechodził z Bayernu Monachium na Camp Nou. Inną kwestią jest jego potężna pensja.
Hiszpanie od razu wychwycili to, co powiedział Boniek. Tak nazwali byłego prezesa PZPN
Dlatego też media w ostatnich tygodniach zastanawiają się, jaka przyszłość czeka kapitana "Biało-Czerwonych". Sam piłkarz ponoć bardzo chciałby pozostać w stolicy Katalonii. Inną radę ma dla niego... Zbigniew Boniek.
- Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie zobaczymy go w USA albo w jednym z krajów arabskich. Jeszcze gdzieś dwa lata pogra, żeby dorobić - powiedział ostatnio były selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z "TVP Sport". Okazuje się, że jego słowa szybko dotarły do Hiszpanii.
Dziennik "Mundo Deportivo" omówił wywiad 69-latka. "Boniek ma nadzieję na koniec Lewandowskiego w amerykańskiej lub arabskiej piłce nożnej" - czytamy w tytule. Już na samym początku ikona naszej piłki została nazwana "legendarnym napastnikiem". - To nieunikniony proces. Robert ma 38 lat i trochę nam się zestarzał. Dopóki będzie grał w piłkę, będzie zdobywał bramki, ale dziś to już nie jest ten sam piłkarz, co kilka lat temu - dodawał Zbigniew Boniek, którego cytują hiszpańscy dziennikarze.
Ostatnio sporo mówiło się o potencjalnych przenosinach Lewandowskiego do Serie A. "Polska 'dziewiątka' Romy i Juventusu widzi go w słabszej lidze" - czytamy. - Gdyby trafił na San Siro, miałby kłopot. We Włoszech gra się trudniej niż w Hiszpanii. Moim zdaniem jego przejście do Milanu nie wydaje mi się prawdopodobne - dodaje sam rozmówca.
"W każdym razie Boniek był pełen pochwał dla wciąż grającego w Barcelonie napastnika" - podsumowano na łamach "Mundo Deportivo". W obecnej kampanii Robert Lewandowski w 18. meczach strzelił osiem goli. Do gry FC Barcelona wróci 3 stycznia. Wtedy zmierzy się na wyjeździe z Espanyolem w 18. kolejce La Liga.