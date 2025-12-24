Real Madryt kieorwany przez Xabiego Alonso zmaga się z wieloma problemami, a hiszpański trener zdaje się niechętnie spoglądać w kierunku niektórych zawodników, którzy bardziej pasowali do filozofii gry Carlo Ancelottiego - z Endrickiem na czele.

Młody Brazylijczyk w tym sezonie zaliczył tylko trzy występy we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się na zawrotne 99 minut i zmusiło władze Realu Madryt do podjęcia decyzji o krótkoterminowym wypożyczeniu napastnika. Chętnych oczywiście nie brakowało i finalnie Olympique Lyon pozyskał piłkarza na najbliższe miesiące. To, co wydarzyło się po ogłoszeniu tego transferu jasno pokazuje, że Brazylijczyk mógł liczyć w Madrycie na ogromne wsparcie kolegów.

Pożegnalny wpis Viniciusa. Godziny przed Wigilią, jaśniej się nie dało

Niedługo po sfinalizowaniu przenosin Endricka do Francji, w sieci pojawił się wymowny wpis Viniciusa Jr., który postanowił pożegnać się z kolegą i wysłać w jego kierunku kilka ważnych słów.

TOP 5 goli Ligi Konferencji Europy – najlepsze trafienia całej rundy [WIDEO] Polsat Sport

- Bob, mój bracie. Powodzenia! Będziemy na ciebie czekać - napisał do swojego rodaka w krótkim wpisie na Instagramie, dodając ich wspólne zdjęcie z jednego z meczów Realu, na którym podają sobie rękę.

Vinicius Jr. pożegnał Endricka Vincius Jr./ Instagram ESP/Instagram

Endrick w lipcu skończył dopiero 19 lat i nie jest tajemnicą, że jest uznawany za wielki talent. Rozwijanie jego umiejętności leży więc w interesie Realu Madryt, ponieważ już teraz Brazylijczyk wyceniany jest przez Transfermarkt.de na 25 mln euro.

Latem ubiegłego roku ta wartość wynosiła jednak aż 60 mln i brak regularnych występów sprawia, że 19-latek mocno stracił na wartości. W lipcu 2024 roku Real zapłacił bowiem za niego Palmeiras aż 47,5 mln euro.

W sezonie 2025/2026 Endrick pojawił się na boisku trzykrotnie - po jednym razie w lidze, Lidze Mistrzów oraz Pucharze Króla. W dwóch pierwszych rozgrywkach otrzymał po 11 minut, a w Copa del Rey przebywał na murawie przez 77 minut.

Endrick był naprawdę blisko. Po jego uderzeniu w samej końcówce piłka trafiła jednak w poprzeczkę THOMAS COEX AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Endrick i Vinicius Junior Jose Breton AFP