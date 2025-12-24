Partner merytoryczny: Eleven Sports

Vinicius już się pożegnał. Wpis gwiazdora Realu pojawił się tuż przed świętami

Łukasz Olszewski

O ile do zakończenia roku i otwarcia okna transferowego pozostało jeszcze kilka dni, kluby i zawodnicy chcą sfinalizować zimowe ruchy jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, aby w tym szczególnym czasie skupić się już tylko na rodzinie i najbliższych. Tak też było z wypożyczeniem Endricka z Realu do Lyonu. I niedługo po informacji o tym transferze, nadszedł pożegnalny wpis Viniciusa Jr.

Real Madryt kieorwany przez Xabiego Alonso zmaga się z wieloma problemami, a hiszpański trener zdaje się niechętnie spoglądać w kierunku niektórych zawodników, którzy bardziej pasowali do filozofii gry Carlo Ancelottiego - z Endrickiem na czele.

Młody Brazylijczyk w tym sezonie zaliczył tylko trzy występy we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się na zawrotne 99 minut i zmusiło władze Realu Madryt do podjęcia decyzji o krótkoterminowym wypożyczeniu napastnika. Chętnych oczywiście nie brakowało i finalnie Olympique Lyon pozyskał piłkarza na najbliższe miesiące. To, co wydarzyło się po ogłoszeniu tego transferu jasno pokazuje, że Brazylijczyk mógł liczyć w Madrycie na ogromne wsparcie kolegów.

Pożegnalny wpis Viniciusa. Godziny przed Wigilią, jaśniej się nie dało

Niedługo po sfinalizowaniu przenosin Endricka do Francji, w sieci pojawił się wymowny wpis Viniciusa Jr., który postanowił pożegnać się z kolegą i wysłać w jego kierunku kilka ważnych słów.

- Bob, mój bracie. Powodzenia! Będziemy na ciebie czekać - napisał do swojego rodaka w krótkim wpisie na Instagramie, dodając ich wspólne zdjęcie z jednego z meczów Realu, na którym podają sobie rękę.

Endrick w lipcu skończył dopiero 19 lat i nie jest tajemnicą, że jest uznawany za wielki talent. Rozwijanie jego umiejętności leży więc w interesie Realu Madryt, ponieważ już teraz Brazylijczyk wyceniany jest przez Transfermarkt.de na 25 mln euro. 

Latem ubiegłego roku ta wartość wynosiła jednak aż 60 mln i brak regularnych występów sprawia, że 19-latek mocno stracił na wartości. W lipcu 2024 roku Real zapłacił bowiem za niego Palmeiras aż 47,5 mln euro.

W sezonie 2025/2026 Endrick pojawił się na boisku trzykrotnie - po jednym razie w lidze, Lidze Mistrzów oraz Pucharze Króla. W dwóch pierwszych rozgrywkach otrzymał po 11 minut, a w Copa del Rey przebywał na murawie przez 77 minut.

Robert Lewandowski

Ogłaszają ws. Lewandowskiego. Cios tuż przed Wigilią. To jednak prawda

Kacper Dąderewicz
