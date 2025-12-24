Trener nie kryje się już ws. Sochana. Druzgocąca decyzja, to może być definitywny koniec
Noc z 23 na 24 grudnia była ogromną gratką dla fanów najlepszej koszykarskiej ligi świata. Swoje mecze rozegrały bowiem niemal wszystkie zespoły zza oceanu. Wśród nich byli także San Antonio Spurs, którzy w przedświątecznym okresie zmierzyli się z hegemonami obecnego sezonu NBA - Oklahomą City Thunder. Teksańczycy poradzili sobie z trudnym rywalem, niestety znów bez pomocy ze strony Jeremy'ego Sochana. Tym razem brak minut dla Polaka wynikał wyłącznie z bolesnej decyzji trenera "Ostróg".
Już od pewnego czasu fani basketu z kraju nad Wisłą z niepokojem śledzą "poczynania" Jeremy'ego Sochana. Obecnie jedyny Polak w NBA coraz rzadziej otrzymuje bowiem szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności na amerykańskich parkietach, a kiedy już melduje się w meczach, jego linijki statystyczne wyglądają szalenie niepokojąco. Eksperci zza oceanu coraz głośniej mówią, że dni Sochana w szeregach jego obecnej drużyny - San Antonio Spurs - są policzone.
"Ostrogi" były jedną z licznych ekip NBA, które w nocy z 23 na 24 grudnia zameldowały się na parkietach. Teksańska drużyna gościła u siebie obecnych mistrzów NBA oraz niezaprzeczalnych dominatorów sezonu 2025/2026 - Oklahomę City Thunder. Dotychczas Thunder przegrali raptem 3 z 29 rozegranych spotkań. Jedna z przytoczonych porażek przydarzyła im się właśnie w starciu z podopiecznymi Mitcha Johnsona.
Spurs znów górują nad Thunders. Dramat Sochana nabiera rozpędu
Początek spotkania Spurs z Thunders zdecydowanie nie zwiastował ogromnej przewagi jednej z ekip. Obydwie drużyny weszły w mecz na dużej intensywności, co zaowocowało wynikiem 31:29 dla "Ostróg" na koniec pierwszej kwarty. Druga kwarta wyglądała bardzo podobnie, lecz tym razem padła ona łupem podopiecznych trenera Marka Daigneaulta (31:27). Tym sposobem, ekipa Sochana schodziła na przerwę z dwupunktową stratą do rywali.
Sytuacja diametralnie zmieniła się w drugiej połowie starcia. Trzecią kwartę zawodnicy z Teksasu zdołali bowiem wygrać różnicą aż 7 "oczek", natomiast w decydującej "ćwiartce" kompletnie zdominowali rywali. W ostatecznym rozrachunku gracze San Antonio Spurs odnieśli drugi z rzędu triumf nad Oklahomą City Thunder (130:110).
Kreatorów sukcesu "Ostróg" było tej nocy kilku. Do tego grona zaliczają się między innymi: Keldon Johnson (25 punktów), Stephon Castle (24 punkty), Harrison Barnes (20 punktów) oraz Devin Vassell (17 punktów). Po drugiej stronie parkietu liderem punktowym był natomiast niezastąpiony Shai Gilgeous-Alexander (33 punkty). Oczekiwania fanów gości zawiódł natomiast Chet Holmgren, który tej nocy zagrał nad wyraz kiepskie spotkanie (7 punktów, 3 zbiórki oraz 1 asysta w nieco ponad 27 minut gry).
Niestety, w linijkach statystycznych Spurs próżno było doszukiwać się wkładu Sochana. Przy nazwisku Polaka widnieje parametr "DNP - Coach's Decision", który oznacza, że gracz był w pełni sprawny, lecz trener nie zdecydował się na skorzystanie z niego w tym konkretnym meczu. Każdy inny gracz rotacji Spurs zaliczył natomiast choćby szczątkowy występ w meczu przeciwko "OKC". Dramat jedynego koszykarza z kraju nad Wisłą w NBA nabiera więc bardzo niepokojącego rozpędu.
Wyniki pozostałych spotkań NBA (noc z 23 na 24 grudnia):
Cleveland Cavaliers 141:118 New Orleans Pelicans
Los Angeles Clippers 128:108 Houston Rockets
Charlotte Hornets 126:109 Washington Wizards
Brooklyn Nets 114:106 Philadelphia 76ers
Chicago Bulls 126:123 Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks 111:94 Indiana Pacers
Toronto Raptors 112:91 Miami Heat
Dallas Mavericks 131:130 Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves 115:104 New York Knicks
Phoenix Suns 132:108 Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies 137:128 Utah Jazz
Orlando Magic 110:106 Portland Trail Blazers
Detroit Pistons 136:127 Sacramento Kings