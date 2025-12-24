Trener nie kryje się już ws. Sochana. Druzgocąca decyzja, to może być definitywny koniec

"Ostrogi" były jedną z licznych ekip NBA, które w nocy z 23 na 24 grudnia zameldowały się na parkietach. Teksańska drużyna gościła u siebie obecnych mistrzów NBA oraz niezaprzeczalnych dominatorów sezonu 2025/2026 - Oklahomę City Thunder. Dotychczas Thunder przegrali raptem 3 z 29 rozegranych spotkań. Jedna z przytoczonych porażek przydarzyła im się właśnie w starciu z podopiecznymi Mitcha Johnsona.

Spurs znów górują nad Thunders. Dramat Sochana nabiera rozpędu

Początek spotkania Spurs z Thunders zdecydowanie nie zwiastował ogromnej przewagi jednej z ekip. Obydwie drużyny weszły w mecz na dużej intensywności, co zaowocowało wynikiem 31:29 dla "Ostróg" na koniec pierwszej kwarty. Druga kwarta wyglądała bardzo podobnie, lecz tym razem padła ona łupem podopiecznych trenera Marka Daigneaulta (31:27). Tym sposobem, ekipa Sochana schodziła na przerwę z dwupunktową stratą do rywali.

Sytuacja diametralnie zmieniła się w drugiej połowie starcia. Trzecią kwartę zawodnicy z Teksasu zdołali bowiem wygrać różnicą aż 7 "oczek", natomiast w decydującej "ćwiartce" kompletnie zdominowali rywali. W ostatecznym rozrachunku gracze San Antonio Spurs odnieśli drugi z rzędu triumf nad Oklahomą City Thunder (130:110).

Kreatorów sukcesu "Ostróg" było tej nocy kilku. Do tego grona zaliczają się między innymi: Keldon Johnson (25 punktów), Stephon Castle (24 punkty), Harrison Barnes (20 punktów) oraz Devin Vassell (17 punktów). Po drugiej stronie parkietu liderem punktowym był natomiast niezastąpiony Shai Gilgeous-Alexander (33 punkty). Oczekiwania fanów gości zawiódł natomiast Chet Holmgren, który tej nocy zagrał nad wyraz kiepskie spotkanie (7 punktów, 3 zbiórki oraz 1 asysta w nieco ponad 27 minut gry).

Niestety, w linijkach statystycznych Spurs próżno było doszukiwać się wkładu Sochana. Przy nazwisku Polaka widnieje parametr "DNP - Coach's Decision", który oznacza, że gracz był w pełni sprawny, lecz trener nie zdecydował się na skorzystanie z niego w tym konkretnym meczu. Każdy inny gracz rotacji Spurs zaliczył natomiast choćby szczątkowy występ w meczu przeciwko "OKC". Dramat jedynego koszykarza z kraju nad Wisłą w NBA nabiera więc bardzo niepokojącego rozpędu.

Wyniki pozostałych spotkań NBA (noc z 23 na 24 grudnia):

Cleveland Cavaliers 141:118 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 128:108 Houston Rockets

Charlotte Hornets 126:109 Washington Wizards

Brooklyn Nets 114:106 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 126:123 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 111:94 Indiana Pacers

Toronto Raptors 112:91 Miami Heat

Dallas Mavericks 131:130 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 115:104 New York Knicks

Phoenix Suns 132:108 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 137:128 Utah Jazz

Orlando Magic 110:106 Portland Trail Blazers

Detroit Pistons 136:127 Sacramento Kings

Jeremy Sochan ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP AFP

Keldon Johnson CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Victor Wembanyama w meczu przeciwko OKC Kenneth Richmond Getty Images

