Polscy fani MMA nie mogą narzekać na nudę oraz brak naszych reprezentantów w najlepszych federacjach na świecie. Niedawno swój pierwszy pojedynek w organizacji UFC miał okazję stoczyć Cezary Oleksiejczuk, brat dobrze znanego z najlepszej federacji MMA na świecie, Michała.

W swoim debiucie 25-latek pokonał Brazylijczyka, Cesara Almedię jednogłośną decyzją sędziów, jednak już w trakcie walki doszło do kontuzji jego kolana. Michała Oleksiejczuk, który oczywiście znajdował się u brata w narożniku, już po walce przekazywał, że z pewnością doszło do poważnego urazu, jednak potwierdzenie nie nadchodziło. Aż do teraz.

Brazylijczyk rozbity przez Polaka w Las Vegas. Oleksiejczuk przekazał po debiucie, jednak poważna kontuzja

Zmartwieni fani, którzy z niecierpliwością wyczekiwali informacji o stanie zdrowia młodego zawodnika, postanowili zasypać Oleksiejczuka pytaniami. Nowy nabytek UFC wreszcie odpowiedział, ale nie przekazał niestety dobrych wieści.

- Dużo osób pyta co z moim kolanem. Niestety nie mam dobrych informacji. Zerwałem więzadła w kolanie i czeka mnie dłuższa przerwa. Nie tak wyobrażałem sobie koniec roku - przekazał na portalu "X".

Pod wpisem pojawiło się wiele wiadomości od fanów oraz osób ze środowiska sportów walki, które próbują dodać otuchy Oleksiejczukowi. - Wrócisz silniejszy 🫡👊 Zdrowia! - przekazała federacja FEN, której jeszcze niedawno 25-latek był mistrzem kategorii półśredniej. - Dużo zdrowia i wytrwałości! I mimo tych złych wieści, wesołych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie - dodał Patryk Prokulski, dziennikarz zajmujący się MMA w "TVP Sport".

Debiutancka walka w UFC była dla Oleksiejczuka 20-tym pojedynkiem w karierze. Do tej pory wygrał aż 17 z nich. Jego ostatnia porażka miała miejsce w grudniu 2023 roku, kiedy to w Turcji, na gali Khan Fight 3, Alibeg Rasułow pokonał go jednogłośną decyzją sędziów.

Cezary Oleksiejczuk Piotr Dziurman/REPORTER East News

Michał Oleksiejczuk Luke Hales AFP

Michał Oleksiejczuk Megan Briggs AFP