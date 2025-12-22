Gorąco wokół Kamila Stocha. Włożył kij w mrowisko, teraz się tłumaczy

Kamil Stoch w piątkowych kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego w Engelbergu był dopiero 38., co nie nastrajało optymistycznie przed weekendowymi zmaganiami. Optymistycznie nie nastrajały też wypowiedzi zawodnika, który wyglądał na wyraźnie sfrustrowanego.

"Przecież nie robię tego specjalnie... Nie psuję skoków, bo tak chcę. Albo trzeba się przemęczyć, albo zrobić coś niekonwencjonalnego. To jest dla mnie bolesne, trudno mi się o tym mówi. We mnie się gotuje. Nie chcę użyć słów, których będę żałował - a chętnie uciąłbym ten temat już po pierwszym słowie" - mówił w rozmowie z Eurosportem.

Na tym nie koniec, bo trzykrotny mistrz olimpijski, którego Kacper Merk starał się "ciągnąć za język", dał jasno do zrozumienia, że nie wie, dlaczego osiąga mało satysfakcjonujące wyniki.

Jest jak jest i trzeba się z tym zmierzyć. Też się muszę zmierzyć z Tobą, z mikrofonem... Tu chodzi o pytania, które zadajesz. A zadajesz nie sam od siebie, tylko jesteś ustami wszystkich, którzy oglądają. A ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć i proszę, żeby to uszanować

Kamil Stoch wprost o swoich wywiadach. "Czasami mnie to wkurza"

O tym wywiadzie stało się głośno, w komentarzach pod nagraniem w serwisie X zamieszczonym przez Eurosport zaroiło się od krytycznych komentarzy. Internauci zaczęli zarzucać skoczkowi, że ten zamiast jak na profesjonalnego sportowca przystało wytłumaczyć swoje słabsze wyniki, reaguje w nerwowy sposób.

"Kocham Kamila, ale niesamowicie mnie denerwuje ta jego maniera, że dziennikarze muszą uprawiać szpagaty i gimnastykę przy zadawaniu pytań, byle tylko nie dotknąć go bezpośrednio"- brzmi jeden z nich. "Doceniam go za lata wspaniałych sukcesów ale prawda jest taka, że od trzech lat nie skacze nic i jak widać dziennikarzy i kibiców jak i kasę związku, która idzie na niego ma głęboko gdzieś" - stwierdził ktoś inny. Tego typu opinii, w tym jeszcze bardziej dosadnych, jest więcej.

Teraz do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Stoch w rozmowie z TVP Sport przyznał, że nie planował tego typu wypowiedzi, były one spontaniczne. Sprawiły jednak, że "zeszło z niego ciśnienie".

"Nie twierdzę, że bardzo nie lubię udzielać wywiadów, ale nie jest to rzecz, którą najbardziej lubię w tym, co robię. Z drugiej to strony to stanowi część tego wszystkiego i trzeba to zrobić" - stwierdził.

Trzykrotny mistrz olimpijski zaznaczył, że w niektóre dni, gdy czuje się dobrze i jest w dobrym nastroju, nie ma problemu z tym, by rozmawiać z dziennikarzami. Bywają jednak dni, gdy niechętnie udziela wywiadów.

Natomiast są też takie dni, gdy lepiej trzymać się zasady, że milczenie jest złotem. Czasami mnie to po prostu wkurza i nie chcę rozmawiać, a pytania się ode mnie odbijają. Odpowiadam na nie z automatu formułami, które działają. Czasem mogę odpowiedzieć normalnie, tak jak czuję i myślę. Wszystko zależy od dnia

Utytułowany 38-latek po raz kolejny z pytaniami dziennikarzami będzie musiał zmierzyć się podczas Turnieju Czterech Skoczni. Stoch znalazł się bowiem w kadrze na TCS ogłoszonej przez Macieja Maciusiaka.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Kamil Stoch PZN materiały prasowe